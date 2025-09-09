Quedan varados un par de horas por falla mecánica en el sistema de arrastre

Sabinas, Coah.- La Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila informa que, a las 23:00 horas de este lunes, gracias a las acciones coordinadas entre autoridades municipales, estatales y federales, fueron rescatados sanos y salvos todos los mineros que se encontraban dentro de una mina en el ejido El Mezquite en Sabinas.

Se da a conocer que ninguno ha presentado complicaciones de salud, sin embargo, fueron atendidos en primera instancia por autoridades médicas que ya se encontraban esperándolos y posteriormente fueron trasladados a la Clínica del IMSS de San Juan de Sabinas.

Desde el primer momento en que se dio a conocer la falla en el sistema de arrastre se atendió la situación y se comenzaron las labores de reparación para, posteriormente pudieran salir los 8 trabajadores.

Se reitera que el incidente se derivó de una falla mecánica en el sistema de arrastre, y que en todo momento se tuvo comunicación con los trabajadores, que, de acuerdo a información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuentan con sus prestaciones como el servicio de seguridad social del IMSS.