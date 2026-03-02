Se renuevan los Comités Municipales del Instituto Reyes Heroles en la Región Carbonífera

Con la fuerza de las ideas nos preparamos para ganar el futuro.

En un ambiente de unidad, compromiso y visión de futuro, en Sabinas se llevó a cabo la toma de protesta de los Comités Municipales del Instituto Reyes Heroles en la Región Carbonífera, reafirmando la convicción de que la política se construye con pensamiento, propuesta y responsabilidad social.

Durante el evento, el presidente del PRI Sabinas, Dr. David Alejandro Mussi Garza, dio la bienvenida a las y los asistentes, destacando que el Instituto Reyes Heroles representa el eje ideológico y formativo del partido, al ser el espacio donde se estudian, debaten y fortalecen los principios que dan identidad al priismo.

“Sin emplear la cabeza muchas cosas se pueden hacer… pero no política”, se expresó ante la militancia, subrayando que hoy más que nunca el PRI acude al debate público con propuestas claras y respuestas firmes para la gente, mencionó en su mensaje Marco Cantu Presidente del IRH filial Coahuila

Durante el evento se tomó la protesta por parte del delegado Francisco Tobias Hernandez como

Coordinadora en la región Carbonifera a

Jessica Davila Alvarado

Como secretario adjunto a la presidencia a Óscar Devis Sanmiguel

Como presidentes en los institutos municipales a

Ubaldo Pérez Martinez en Sabinas,

Gabriela Sifuentes en San Juan de Sabinas,

Miguel Ángel Blanco Uchino en Muzquiz y

Yowanly Keneth Chacon Kobel en Juarez

Asimismo, se reiteró el respaldo y la coordinación permanente con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, reconociendo su liderazgo y el trabajo que impulsa en favor de las familias coahuilenses.

La renovación de los comités del Instituto Reyes Heroles fortalece la estructura partidista en la región y consolida un equipo preparado, organizado y comprometido con las causas sociales, convencido de que el futuro se construye con preparación, unidad y trabajo en equipo.

Durante el evento se reconoció al Prof Ramiro Flores Morales por su trayectoria y fomento a la ideología Priista.

El PRI en la Región Carbonífera avanza, se organiza y se prepara.