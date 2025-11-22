SE PREVÉN LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS EN COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de noviembre de 2025.— La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el frente frío número 15 se extenderá sobre el noreste de México y continuará interactuando con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el siguiente pronóstico general para el estado:
* Descenso de temperatura durante la noche y madrugada en las cinco regiones, con valores mínimos de 0 a 5 °C en zonas altas.
* Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en las regiones Norte, Carbonífera y Centro, con posibilidad de encharcamientos, incremento rápido de arroyos y actividad eléctrica.
* Viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, lo que podría ocasionar caída de árboles, postes y estructuras ligeras. Se recomienda asegurar objetos en exteriores y extremar precauciones al conducir.
Pronóstico por región
Región Norte
* Viernes: 27 °C / 14 °C – 5% probabilidad de lluvia
* Sábado: 25 °C / 18 °C – 55% probabilidad de lluvia
* Domingo: 26 °C / 18 °C – 60% probabilidad de lluvia
* Lunes: 27 °C / 16 °C – 15% probabilidad de lluvia
Región Carbonífera
* Viernes: 29 °C / 18 °C – 8% probabilidad de lluvia
* Sábado: 26 °C / 20 °C – 35% probabilidad de lluvia
* Domingo: 29 °C / 19 °C – 35% probabilidad de lluvia
* Lunes: 29 °C / 13 °C – 5% probabilidad de lluvia
Región Centro
* Viernes: 29 °C / 18 °C – 5% probabilidad de lluvia
* Sábado: 25 °C / 19 °C – 10% probabilidad de lluvia
* Domingo: 29 °C / 17 °C – 10% probabilidad de lluvia
* Lunes: 29 °C / 14 °C – 10% probabilidad de lluvia
Región Laguna
* Viernes: 29 °C / 12 °C – 0% probabilidad de lluvia
* Sábado: 29 °C / 13 °C – 0% probabilidad de lluvia
* Domingo: 32 °C / 13 °C – 0% probabilidad de lluvia
* Lunes: 28 °C / 10 °C – 0% probabilidad de lluvia
Región Sureste
* Viernes: 27 °C / 13 °C – 5% probabilidad de lluvia
* Sábado: 25 °C / 13 °C – 5% probabilidad de lluvia
* Domingo: 28 °C / 14 °C – 5% probabilidad de lluvia
* Lunes: 27 °C / 11 °C – 0% probabilidad de lluvia
Recomendaciones ante el frío y las bajas temperaturas
* Abríguese con ropa adecuada: utilice varias capas, gorro, guantes y bufanda.
* Proteja de manera especial a niñas, niños, adultos mayores y personas con salud delicada.
* Mantenga ventanas y puertas bien cerradas para evitar corrientes de aire.
* No utilice anafres, braseros ni carbón dentro de la vivienda debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
* Use calentadores únicamente en espacios ventilados y en buen estado.
* Consuma bebidas calientes y alimentos nutritivos.
* Esté atento a signos de hipotermia o congelación —como piel fría, mareo, confusión o entumecimiento— y busque atención médica en caso necesario.
La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e invita a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales.
En caso de emergencia, llame al 911.
