INICIAN LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL MAESTRO EN COAHUILA

· Acompaña Gobernador del Estado a integrantes de las Sección 5 en la entrega de preseas por años de servicio y labor extraordinaria en beneficio de la comunidad

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, el gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a maestras y maestros de la Sección 5 en la entrega de más de 300 preseas magisteriales por 30, 40 y 50 años de servicio, así como por labor extraordinaria en beneficio de la comunidad.

“En el marco del Día del Maestro iniciamos con las celebraciones y rendimos homenaje a las y los maestros de la Sección 5 que han dedicado 30, 40 y 50 años de su vida a enseñar, formar y desarrollar generaciones. Su gran vocación, compromiso y entrega son ejemplo de esfuerzo y un factor fundamental para tener un mejor presente y futuro para Coahuila ¡Gracias por todo! ¡Muchas felicidades!”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez expresó su gusto por estar en esta ceremonia y acompañar a quienes, dijo, son las y los mejores maestros de todo el país.

“Es toda una vida dedicada a esta profesión, dedicada a la comunidad y dedicada a impactar positivamente en nuestros municipios y en nuestro estado”, destacó.

En su mensaje mencionó que, sin duda, no existe una comunidad fuerte y desarrollada sin la colaboración de las y los maestros.

“La grandeza de la comunidad radica en gran parte en el trabajo que han hecho ustedes”, expresó.

Jiménez Salinas comentó que en Coahuila se trabaja en equipo, y que permanentemente se está fomentando el trabajo en unidad, el construir, el sumar, el desarrollar, porque, abundó, eso es lo que genera cosas buenas.

Dijo que dentro de ese trabajo en equipo, hay un gran trabajo coordinado y en sintonía con las secciones magisteriales de la entidad.

De igual manera, agradeció el acompañamiento de todos quienes integraron el presídium: magistrados, diputados locales y federales, lideres magisteriales, titulares de la Secretaría y Subsecretarias de Educación estatal; alcaldes.

“A final de cuentas, lo que buscamos todas las autoridades que estamos aquí presentes, es que todo lo que hagamos mejore la calidad de vida de nuestra gente; y para que haya calidad de vida se requiere una buena educación, se requiere un buen desarrollo, que haya empleos, que haya oportunidades, que haya infraestructura y que haya también seguridad”, señaló,

Emanuel Garza Fushburn, secretario de Educación, destacó que el gobernador Manolo Jiménez ha decidido liderar un esfuerzo sin precedentes para el desarrollo educativo de nuestro estado a través de la estrategia Impulso Educativo.

Comentó que junto a las secciones magisteriales en la entidad se ha construido una relación de confianza, colaboración y mucho trabajo a favor de las maestras y maestros de Coahuila.

“Con esta ceremonia solemne reconocemos y agradecemos estas grandes trayectorias de vida y de contribución al servicio de nuestras comunidades educativas”, dijo, al tiempo de agradecerles la manera de hacerse presentes en la vida de sus alumnas y alumnos.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, expresó que en la capital del estado se valora todos los días la vocación, el compromiso y la trayectoria de cada uno y cada uno de los maestros.

Everardo Padrón García, secretario general de la Sección 5 del SNTE destacó que en esta ceremonia asistió una muestra significativa de las mejores maestras y maestros de Coahuila y de México y reconoció la vinculación y trabajo en equipo que se tiene con el Gobierno del Estado.

Acompañaron al gobernador en el presídium, además, Beatriz Fraustro Davila, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; Jerico Abramo Masso, diputado federal; Javier SanMartin Jaramillo, representante del SNTE Nacional; Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica; Ignacio Castillo Carabez, Subsecretario de vinculación y servicios regionales y Saúl Noguerón Contreras, subsecretario de Educación Superior.