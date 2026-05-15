SE REALIZA FERIA DE EMPLEO EN SALTILLO

· En la sexta edición de este año se ofertaron más de 600 vacantes.

Saltillo, Coahuila.- La Universidad CNCI fue sede de la sexta Feria de Empleo celebrada en Coahuila, donde se reunió a 26 empresas que ofertaron más de 600 vacantes, además de instituciones gubernamentales, sindicatos y cámaras empresariales que pusieron a disposición sus bolsas de trabajo.

El evento de vinculación laboral se llevó a cabo este miércoles 13 de mayo de 2026, de las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y tuvo como objetivo ser un espacio de encuentro entre empleadores y buscadores de empleo, para facilitar los procesos de contratación.

Las oportunidades laborales ofertadas abarcaron una amplia gama de perfiles, desde jóvenes en busca de su primera experiencia profesional hasta adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

También se ofrecieron vacantes para operarios, técnicos y profesionistas de distintas áreas, lo que permitió atender las necesidades de diversos sectores de la población. Esta diversidad refleja la intención de las empresas participantes de abrir sus puertas a todos aquellos que buscan integrarse al mercado laboral.

Estas Ferias de Empleo forman parte de las acciones que realiza el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría del Trabajo, que tienen como objetivo impulsar el empleo formal que ofrece sueldos competitivos, prestaciones, acceso a instituciones de salud y seguridad social.

Uno de los aspectos más destacados de la feria fue la competitividad de las ofertas, con sueldos que alcanzaron hasta los 60 mil pesos mensuales.

Esta cifra evidencia la disposición de las compañías por atraer talento calificado y brindar condiciones atractivas que favorezcan la estabilidad y el crecimiento profesional de los trabajadores.

Los buscadores de empleo tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con representantes de las empresas, conocer los perfiles más demandados y recibir orientación sobre los procesos de selección.

El próximo 22 de mayo se realizará la siguiente Feria de Empleo en el municipio de Torreón en el Gimnasio de la unidad deportiva y ya se encuentra el preregistro disponible en ferias.empleo.gob.mx, para facilitar su acceso y mejorar las oportunidades de empleabilidad.