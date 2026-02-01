Se inaugura la exposición “Tiempo de pensar en comunidad”  en Torreón

La Secretaría de Cultura de Coahuila en colaboración con el Museo Regional de La Laguna presenta esta muestra fotográfica del 29 de enero al 29 de marzo del presente año.

Torreón, Coah.– La Secretaría de Cultura del Estado inauguró la exposición Tiempo de Pensar en Comunidad. Memoria del Concurso Nacional de Fotografía “Los Derechos Humanos”, una muestra que reúne 79 fotografías resultado de más de media década de trabajo periodístico y de investigación visual comprometido con la defensa y visibilización de los derechos humanos en México.

La exposición se inauguró a las 19:00 horas en el Museo Regional de La Laguna (MUREL) y permanecerá abierta al público hasta el 29 de marzo, con entrada libre, en un horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Tiempo de Pensar en Comunidad es una muestra fotográfica que invita a detenernos y mirar con profundidad realidades que han marcado la vida social del país. Las imágenes que la conforman no sólo documentan hechos: dan voz a historias que durante años han sido silenciadas y colocan a la dignidad humana como eje central de la reflexión colectiva.

El Concurso Nacional de Fotografía Los Derechos Humanos, realizado entre 2015 y 2020, se consolidó como un espacio que permitió a fotógrafas y fotógrafos ejercer una mirada crítica, sensible y comprometida frente a los acontecimientos cotidianos relacionados con este tema. Esta exposición recupera ese acervo con el objetivo de mantener viva la memoria, generar conciencia y evitar que estas situaciones se repitan.

La muestra reúne más de media década de investigaciones gráficas caracterizadas por su rigor, valentía y responsabilidad social. Cada imagen es un acto de memoria y un llamado a la conciencia colectiva; un reconocimiento a quienes, desde su trabajo visual, han decidido observar, nombrar y defender los derechos de otras personas.

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura del Estado, Esther Quintana Salinas, señaló que este tipo de exposiciones permiten que el arte y la cultura se conviertan en espacios de encuentro, diálogo y reflexión comunitaria. Destacó que “llevar estas muestras a recintos públicos fortalece la relación entre ciudadanía, memoria y pensamiento crítico, porque la cultura debe vivirse en todos los espacios donde se construye la vida social”.

Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, subrayando que su interés permanente es que el arte y la cultura lleguen a todos los sectores de la población. “Con su apoyo seguimos impulsando proyectos que promueven la conciencia social, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos, entendiendo la cultura como una herramienta para construir comunidad”, expresó.

Por su parte, el director del Museo Regional de La Laguna, Dr. Miguel Ángel Ciprés, manifestó que “es un gusto para el MUREL recibir una exposición de esta relevancia, que invita a la reflexión y al diálogo desde la imagen. Este museo es un espacio abierto a la comunidad, y muestras como esta fortalecen nuestra vocación de ser un punto de encuentro para la memoria, el pensamiento crítico y la construcción colectiva”.

El recorrido estuvo a cargo de la Mtra Lilia Rabiela quién dió un panorama completo de la muestra conformada por ganadores de las 6 ediciones de este concurso.

La Secretaría de Cultura agradece la colaboración del Museo Regional de La Laguna y reitera la invitación al público a visitar esta exposición, que nos recuerda que sólo a través de la memoria, la empatía y el trabajo conjunto es posible avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y humana.