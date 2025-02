La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informa que, el sábado 15 de febrero, el Frente Frío N° 27 llegará al noroeste y norte de Coahuila. Esto provocará un descenso en la temperatura y vientos fuertes de 30 a 50 km/h, con ráfagas de hasta 100 km/h. El domingo 16 y lunes 17 de febrero, el aire frío que acompaña al frente traerá temperaturas muy bajas en el Estado: – Para la madrugada del lunes, se esperan mínimas de -5°C a 0°C en las zonas altas.- Para la madrugada del martes, se esperan mínimas de 0°C a 5°C, con posibles heladas en las zonas montañosas. El Sistema Estatal de Protección Civil está monitoreando las condiciones del clima y, si es necesario, emitirá alertas a tiempo y brindará apoyo a la población.

Se recomienda: – Abrigarse bien.

– Tomar precauciones ante los vientos fuertes.

– Estar atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

EN TU VIVIENDA-

-Cierra y asegura puertas, ventanas o toldos.

-Retira todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

-Si los vidrios de las ventanas no son tan fuertes, coloca cinta adhesiva transparente en la parte interior para evitar que al romperse los vidrios provoquen daños.

-Evita salir de casa si no es necesario.

EN LA CALLE O EL CAMPO

-Aléjate de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse.

-Toma precauciones frente a edificaciones en construcción o en mal estado.

-Abstente de subir andamios sin las adecuadas medidas de protección.

-No te resguardes del viento en zonas cercanas a muros, árboles o edificios en mal estado o en construcción.

SI ESTÁS CONDUCIENDO

-Evita manejar por áreas inundadas y agua estancada.

-Ten precaución, ya que son frecuentes los cortes en vías debido a la caída de árboles y cables eléctricos.

-Conduce con precaución debido a la posibilidad de formación de nubes de polvo.

-Si tu auto se ve afectado por la fuerza del viento, evita los rebases y ten precaución en los cruces y puentes.

-Conduce con precaución, disminuyendo la velocidad y con las luces encendidas si la visibilidad es escasa.

-Ten precaución al adelantar vehículos de carga pesada, ya que pueden hacer movimientos imprevistos.

-Localiza con anticipación los Refugios Temporales habilitados por las autoridades en la página http://proteccioncivil.sfpcoahuila.gob.mx/modulo22.php?opcion=8. Para las zonas altas del estado en donde habrá descenso en las temperaturas: + Evitar intoxicaciones por el uso de carbón, leña y gas, como fuentes de calefacción en el interior de las casas habitación. + Verificar que su casa no tenga filtraciones de aire. Sellar puertas y ventanas con cinta adhesiva u otros materiales similares. + Abrígate con ropa adecuada (gorro, bufanda, tapabocas, guantes, chamarra, etc.) y permanecer dentro de lo posible en lugares cerrados. + Bebe líquidos calientes y consume alimentos ricos en carbohidratos (energía), como pan, tortillas, chocolates y grasas, y vitaminas “C” (cítricos, ciruelas, guayaba, piña, etc.). + Si los materiales con que está construida tu casa son láminas, madera y cartón, entre otros, identificar el Refugio Temporal más cercano y, en caso de requerirlo, trasladarse hacia éste. + Informar a las autoridades competentes y procurar especial cuidado a los grupos o personas vulnerables (menores de edad, adultos en plenitud, enfermos, personas con capacidades diferentes y en situación de calle, etc.) para su atención. + Si padeces enfermedades respiratorias o cardiacas, evitar las corrientes de aire frío y salir a zonas frías. + Ubicar con anticipación los Refugios Temporales habilitados por las autoridades para estos casos en la página http://proteccioncivil.sfpcoahuila.gob.mx/modulo22.php?opcion=8. + ¡Evita incendios! no sobrecargar las tomas de corriente eléctrica con aparatos eléctricos. Manténgase informado por los medios oficiales de comunicación y atento a los avisos que emita el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede llamar al 911.