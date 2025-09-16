MÚZQUIZ

Múzquiz, Coahuila.– En el marco de las celebraciones patrias, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó un recorrido por distintas comunidades del municipio para conmemorar el Grito de Independencia, acompañada por autoridades militares, municipales y representantes del cabildo.

Durante esta jornada cívica y festiva, la edil estuvo acompañada por el Mayor de Caballería del 14º Regimiento, Arturo Jesús Abad, el síndico de mayoría, Héctor Miguel García Falcón, el comandante de Seguridad Pública Municipal, José Jesús Ponce Sánchez, el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores, así como por regidoras y regidores comisionados en cada comunidad, quienes participaron activamente en el desarrollo de los eventos.

Recorrido por comunidades

El itinerario inició en El Nacimiento a las 4:00 p.m., continuando por Ejido Morelos (4:45 p.m.), Minas La Florida (6:00 p.m.), Minas de Barroterán (6:50 p.m.), Estación Barroterán (7:30 p.m.), Villa de Las Esperanzas (8:00 p.m.), Ejido La Mota (8:45 p.m.), Ejido Rancherías (9:15 p.m.), Ejido La Cuchilla (9:40 p.m.), Villa de Palaú (10:15 p.m.), concluyendo en la cabecera municipal de Melchor Múzquiz a las 11:00 p.m.

En cada comunidad, la alcaldesa refrendó el orgullo de ser mexicanos, resaltando el valor histórico de la lucha por la independencia y la importancia de mantener vivas las tradiciones patrias que fortalecen la identidad de los muzquenses.

Festividades en comunidades

En Minas de Barroterán, la alcaldesa encabezó el tradicional Grito de Independencia, seguido de un espectáculo de pirotecnia y música en vivo que animó a las familias reunidas.

Posteriormente, en la Villa de Las Esperanzas, se llevó a cabo el Grito, acompañado también de fuegos artificiales que iluminaron el cielo y dieron paso al ambiente festivo.

En la Villa de Palaú, tras el tradicional Grito, el grupo Enamorado puso ritmo y alegría a la noche con música que hizo bailar a los asistentes en la plaza principal.Celebración en la cabecera municipal

Finalmente, en la plaza principal de Múzquiz, la alcaldesa Laura Jiménez, acompañada de su familia y del Mayor Arturo Jesús Abad, proclamó con fuerza el ¡Viva México! ante cientos de asistentes.

La velada concluyó con un vistoso espectáculo de fuegos pirotécnicos y la presentación del grupo Fans, que cerró con broche de oro esta jornada de unidad, orgullo nacional y alegría popular.

Orgullo y unidad

La alcaldesa expresó su satisfacción por compartir esta fecha tan significativa con todas las comunidades del municipio, destacando que estas actividades fortalecen la unión y el sentido de pertenencia de los muzquenses.“Hoy celebramos la libertad, la soberanía y el valor de quienes nos dieron patria. Desde cada rincón de nuestro municipio gritamos con orgullo ¡Viva México! y ¡Viva Múzquiz!”, subrayó Jiménez Gutiérrez.

SABINAS.

Sabinas, Coahuila.- El H. Ayuntamiento de Sabinas, encabezado por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, llevó a cabo con gran entusiasmo la celebración del Grito de Independencia 2025, conmemorando el 215 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México.

La ceremonia inició a las 20:00 horas en la Plaza Principal de la Villa de Cloete, continuando posteriormente en la Plaza Principal de la Villa de Agujita, reuniendo a cientos de familias para vivir un momento histórico lleno de tradición y patriotismo.

El alcalde Chano Díaz estuvo acompañado de la señora Alma Iribarren Madrigal, presidenta honoraria del DIF municipal, del cuerpo edilicio del Ayuntamiento, de la Reina Ana Fernanda Falcón y demás autoridades, con quienes encabezó el tradicional Grito de Independencia. La celebración incluyó honores a la bandera, un recorrido por la Plaza Principal de Sabinas y un espectacular show de pirotecnia, enalteciendo a los héroes y heroínas que nos dieron libertad: Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Con orgullo pronunció el siguiente fragmento:>“¡Viva México! ¡Vivan Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¡Viva Sabinas y su gente!”

Posteriormente, acompañado de los invitados, el alcalde Chano Díaz llevó a cabo el brindis de honor, y más tarde se dirigió a los terrenos de Feriexpo Sabinas, dando entrada a todos los asistentes para disfrutar de un ambiente festivo con música, bailes y tradiciones mexicanas.

Agradecemos a todas las familias que se sumaron a esta histórica celebración y las invitamos a seguir participando en las tradiciones que nos unen como pueblo.

NUEVA ROSITA.

San Juan de Sabinas.- El Alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez encabezó con orgullo y patriotismo las ceremonias del tradicional Grito de Independencia, en el 215 aniversario del inicio de este movimiento, el cual se llevó a cabo tanto en la Villa de San Juan de Sabinas como en la Presidencia Municipal de Nueva Rosita.

En primera instancia, en punto de las 8:00 de la noche, el edil se presentó en la Villa de San Juan de Sabinas, donde previo a la ceremonia se ofrecieron números artísticos y culturales. Posteriormente, el Alcalde dio el Grito de Independencia, vitoreando a los héroes que nos dieron patria y libertad, para después dar paso al espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo y llenó de emoción a los asistentes.

Más tarde, en punto de las 9:00 de la noche, la celebración se trasladó a la Presidencia Municipal de Nueva Rosita, donde también se llevó a cabo un festival artístico y cultural. En esta ceremonia se vitoreó con entusiasmo a los héroes de la independencia y se pronunciaron las arengas: ¡MEXICANOS!¡VIVAN LOS HÉROES QUE NOS DIERON PATRIA Y LIBERTAD!¡VIVA HIDALGO!¡VIVA MORELOS!¡VIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ!¡VIVA ALLENDE!¡VIVA MÚZQUIZ!¡VIVA ALDAMA!¡VIVA GUERRERO!¡VIVA NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL!¡VIVA NUEVA ROSITA!¡VIVA SAN JUAN DE SABINAS!¡VIVA COAHUILA!¡VIVA MÉXICO!¡VIVA MÉXICO!¡VIVA MÉXICO!

En ambos actos solemnes se realizó la lectura del Acta de Independencia a cargo del Secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, además de rendir honores a nuestra Enseña Nacional con la participación de la escolta del 14º Regimiento de Caballería de Melchor Múzquiz y de la banda de guerra de la Escuela Normal Experimental Profesor José Federico Borjón de los Santos, de la Villa de San Juan de Sabinas.

El Alcalde estuvo acompañado por la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karina Yaneth Ríos Ornelas, así como por su hija Aida Aracely Ríos Alarcón. También se contó con la presencia de Elizabeth Gutiérrez Salinas, gerente administrativa de SIMAS Región Carbonífera, de autoridades militares como representantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de familiares y más de 3 mil ciudadanos que se congregaron en ambos eventos para dar muestra de unidad y orgullo patrio.

Cabe destacar que durante las ceremonias se implementó un operativo de seguridad coordinado por los tres órdenes de Gobierno, lo que permitió que las familias disfrutaran de esta gran fiesta mexicana en un ambiente de paz y tranquilidad.

Finalmente, en la sala de cabildo se dio seguimiento a la transmisión en vivo de la ceremonia del Grito de Independencia encabezada en la capital del estado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

PROGRESO.

Progreso, Coahuila.- El alcalde del Municipio de Progreso realizó tres ceremonias para conmemorar el 215 aniversario de nuestra independencia nacional. En San José del Aura, en el ejido San Alberto y en la Villa de Progreso.

Durante los eventos se llevó a cabo una fiesta mexicana y pirotecnia para que el espectáculo quede para siempre grabado en la memoria de los asistentes. Liquín Quintanilla, afirmó que “cerramos con todo el tercer Grito para celebrar juntos y con mucho orgullo el 215 Aniversario de nuestra Independencia. Gracias de corazón a quienes nos acompañaron maestros, alumnos y a todas las familias del municipio. Por su gran trabajo muchas gracias, Protección civil, Seguridad Pública y a todo el equipo!¡Viva Progreso!¡Viva Coahuila!¡Viva México!”.

JUÁREZ.

Juárez Coahuila.- ¡Viva Juárez, Viva Coahuila y Viva México! Así celebró la alcaldesa Lily Quiñones “con orgullo nuestras raíces y la libertad que nos une como nación”.

Lily Quiñones quiso agradecer “a todas las familias que se dieron cita para vivir juntos el tradicional Grito de Independencia, una fiesta llena de música, color y alegría”. y finalizó diciendo que “¡Sigamos escribiendo la historia de Juárez con unidad, cultura y tradición!”.