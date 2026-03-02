San Juan de Sabinas y DIF Coahuila ponen en marcha el Pañatón 2026

El municipio de San Juan de Sabinas que encabeza el alcalde Óscar Ríos Ramírez, a través del DIF Municipal que preside Karina Ríos y en coordinación con el DIF Coahuila, dieron arranque al Pañatón 2026, una estrategia impulsada por la Ing. Liliana Salinas Valdés, que tiene como objetivo la recolección de pañales para adultos e infantes.

Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF Municipal expresó:

“Agradezco a la Ing. Liliana Salinas Valdés por siempre trabajar y tomar en cuenta a nuestro municipio; a nuestro alcalde, por tener un corazón tan grande y participar siempre en estos programas que benefician a quienes más lo necesitan. Lo admiro porque para él siempre son primero los demás. Quiero invitar a toda la ciudadanía a que se sume; hasta el último día de marzo estaremos recolectando pañales en el DIF Municipal. Es un artículo de primera necesidad para muchos de nuestros ciudadanos”.

Por su parte, la Dra. Zaide Habib Castillo, Coordinadora Regiónal de DIF Coahuila, reconoció el trabajo de la Ing. Liliana Salinas Valdés y agradeció al alcalde Óscar Ríos Ramírez por dar siempre un paso al frente en programas que impactan positivamente a la comunidad.

El presidente municipal Oscár Ríos Ramírez; la presidenta honoraria del DIF, Karina Ríos Ornelas; los regidores, Agustin Jaime Rico Montelongo, Jesús Aguiñaga Morin, Dra. Lorena Patricia Sáenz, Ana Margarita Cerna Palacios, Adriana Guadalupe Hernández Aguilar y Ulises Cárdenas Herrera, junto a directores y coordinadores iniciaron la colecta con su donación, poniendo el ejemplo de solidaridad y empatía.

El arranque se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal, donde también estuvieron presentes Alberto Berrones, director del Sistema Municipal DIF, y Romeo Sandoval, coordinador de Inclusión y Vida Independiente.

La colecta permanecerá activa durante todo el mes de marzo, y las donaciones pueden entregarse en las instalaciones del DIF Municipal.