SALTILLO, TORREÓN Y PN EN EL TOP 10 DE LOS MUNICIPIOS MÁS SEGUROS DE MÉXICO: MANOLO

Se mantiene a Coahuila seguro y en orden.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Bajo el modelo de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Coahuila cuenta con tres municipios dentro del Top 10 de mayor percepción de seguridad en el país: Saltillo, Piedras Negras y Torreón.

“Los tres municipios de Coahuila que evalúan en la Encuesta Nacional de Seguridad ENSU del INEGI están dentro del top 10 de los más seguros de todo Mexico: Saltillo, Torreon y Piedras Negras”, expresó Manolo Jiménez.

El Mandatario estatal comentó que seguirán trabajando para seguir robusteciendo el modelo de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza; trabajando con voluntad y coordinación para blindar Coahuila.

La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) ubica a Piedras Negras como la frontera más segura del norte del país, y la tercera ciudad más segura en general.

Saltillo se ubicó como la capital más segura de México y la sexta ciudad más segura a nivel nacional; recuperó un lugar en la tabla al pasar del séptimo lugar en el tercer trimestre de 2025 al sexto lugar en el cuarto trimestre de 2025.

Torreón se ubica en el séptimo lugar de seguridad del país recuperando nueve lugares en la encuesta, al pasar del lugar 16 en el tercer trimestre de 2025, al séptimo lugar en el cuarto trimestre de 2025.

Desde el inicio de la administración de Manolo Jiménez, la seguridad ha sido la principal prioridad y se ha fortalecido el modelo Coahuila con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

De la misma manera, la voluntad de trabajo coordinado y en equipo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, las fiscalías, la policía estatal y las policías municipales ha hecho de nuestro estado un ejemplo a nivel nacional en el tema de seguridad, al ser la segunda entidad más segura de todo México.

El Gobierno de Estado ha invertido una importante cantidad de recursos en el blindaje de Coahuila, con los que se han construido 15 cuarteles para la policía estatal y el Ejército en puntos estratégicos de la entidad; además de la construcción de arcos de seguridad carreteros en las áreas limítrofes con estados vecinos.

Se han adquirido patrullas, unidades blindadas, armamento, equipo, uniformes, y se han mejorado las condiciones y las prestaciones para las corporaciones de seguridad, con capacitación continua.

Para este 2026 se destinará una cantidad histórica en materia de seguridad para Coahuila, para continuar reforzando el blindaje e impactar de manera positiva en la calidad de vida de las familias coahuilenses.