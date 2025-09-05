Sabinas, Coahuila; septiembre de 2025.- El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, encabezó la firma de un convenio con Autopista Premier, mediante el cual se garantiza la participación de los materialistas locales que cuentan con su documentación en regla, integrándolos a las labores de ampliación de la autopista en el tramo que va desde El Sauz hasta casi llegar a Allende.

Después de más de tres décadas, este sector productivo recibe la oportunidad de integrarse a una obra de gran impacto regional, lo que representa empleo, desarrollo y derrama económica directa para las familias sabinenses.

“El compromiso de este gobierno es abrir puertas a todos los sectores. Hoy, después de 30 años, estamos haciendo justicia a nuestros materialistas, dándoles la oportunidad de ser parte de un proyecto histórico como lo es la autopista. Sin duda alguna, esto impulsará la economía local y dará mayor bienestar a nuestra gente”, expresó el presidente municipal.

Con este convenio, se fortalece la colaboración entre el municipio y la iniciativa privada, reafirmando la visión de un Sabinas con rumbo y crecimiento, donde se reconoce el esfuerzo de quienes se han mantenido firmes y regularizados a lo largo de los años.