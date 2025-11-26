Sabinas Promueve la Cultura del Cuidado del Agua con la Campaña “Cada Gota Cuenta”

El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren encabezó la actividad educativa realizada en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del Municipio de Sabinas, en el marco del programa de cultura del cuidado del agua, con el objetivo de fomentar entre niñas y niños la responsabilidad en el uso de este recurso vital. Durante la jornada, el personaje Aguaman visitó a los estudiantes, llevando el mensaje de la campaña “Cada Gota Cuenta”, promoviendo hábitos de consumo responsable y la importancia de preservar el agua en la Región Carbonífera.

El alcalde Chano Díaz Iribarren destacó que esta actividad se realiza gracias al impulso del Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y en coordinación con el Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado de Sabinas (SIMARC), reforzando la labor conjunta entre estado, municipio y la comunidad educativa. “Seguimos trabajando de manera coordinada para que las nuevas generaciones comprendan la importancia de cuidar cada gota de agua y construir un futuro sostenible para todos”, señaló el edil.

La jornada educativa fortaleció la conciencia sobre el cuidado del agua entre los estudiantes y reafirmó el compromiso del municipio de Sabinas de impulsar acciones que promuevan una cultura ambiental responsable desde la educación básica.

El alcalde Chano Díaz reiteró que se continuará con programas y actividades que fomenten hábitos de cuidado del agua, involucrando a la comunidad y consolidando la colaboración entre autoridades, escuelas y sociedad civil para garantizar un futuro sostenible en la Región Carbonífera.