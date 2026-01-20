Sabinas limpio, ordenado y verde: Chano Díaz trabaja por la Villa de Cloete



En la Villa de Cloete, el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, continúa trabajando de manera cercana con la ciudadanía para que cada calle y cada espacio público sea limpio, seguro y agradable para las familias.

Recientemente, se llevaron a cabo importantes acciones de limpieza, encalichado y reparación de baches en calles como Calle Privada Benito Juárez, Calle Ignacio Zaragoza, Calle Juan Álvarez, Calle Ramos Arizpe y una calle sin nombre, coordinadas por los departamentos de Obras Públicas e Imagen Urbana, Ecología, Alumbrado y Servicios Primarios.

Los vecinos señalaron que cuando llueve, estas calles se convertían en un problema por el exceso de lodo, dificultando la circulación y el tránsito seguro. Por ello, mostraron su agradecimiento por la compactación de las calles, que ahora permite que las familias puedan caminar y transitar sin problemas incluso en temporada de lluvias.

Asimismo, se atendió un problema recurrente de basura en terrenos baldíos, que algunas personas arrojaban de manera irresponsable. Gracias a la intervención de Chano Díaz y su equipo, todo el sector fue limpiado, contribuyendo a un entorno más seguro, saludable y digno para los vecinos.

“Cada calle que mejoramos refleja nuestro compromiso de construir un Sabinas limpio, ordenado y verde, donde los niños puedan jugar seguros y los espacios públicos sean un lugar de encuentro y convivencia para todos”, señaló el alcalde.

Chano Díaz destacó que estas acciones se realizan escuchando los reportes de los vecinos, tanto en Ventanilla Única como directamente con su oficina. “La ciudadanía nos hace llegar sus necesidades y nosotros actuamos, porque cada solicitud es importante y cada calle merece nuestra atención”, agregó.