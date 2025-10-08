Sabinas, Coahuila – Durante un recorrido por diferentes sectores del municipio, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren destacó el esfuerzo titánico que realiza su administración para atender los reportes y demandas de la ciudadanía en materia de pavimentación y bacheo.

“Estamos realizando un esfuerzo titánico para poder atender todas las solicitudes de la ciudadanía en pavimentación, alumbrado, drenaje y otros servicios. Para este 2025 nos hemos propuesto la meta de realizar al menos 50 obras en diferentes rubros”, señaló el alcalde.

Chano Díaz reconoció el respaldo de la ciudadanía, especialmente en el cumplimiento del impuesto predial, y destacó la importancia de cuidar los recursos públicos: “Pese a los recortes presupuestales, el ahorro y la correcta administración de los recursos del ayuntamiento son fundamentales para cumplirle a las familias de Sabinas. Contamos con dos fondos adicionales que nos permiten apoyar estas acciones”.

El alcalde también compartió un aspecto personal: “El pasado fin de semana tuve unos problemas de salud, sin embargo, mi compromiso de trabajar por las familias de Sabinas me anima a seguir adelante”.

Como parte de su recorrido, Chano Díaz acudió a la escuela primaria “Lázaro Cárdenas” para atender las peticiones de la comunidad escolar y se comprometió a otorgar un tinaco que garantice el suministro de agua en el plantel. “Me llevé una gran sorpresa: los niños me tenían cartelones con mensajes muy emotivos y cartas hechas por los estudiantes. Eso me anima y me compromete a seguir trabajando”, expresó el alcalde.

Asimismo, Chano Díaz resaltó como un logro importante la existencia de una clínica de salud municipal, un servicio que no se contaba en administraciones anteriores: “Es algo que diferencia a nuestra administración y demuestra nuestro compromiso con el bienestar de todos los sabinenses”.

Finalmente, reafirmó su compromiso: “Voy a continuar trabajando día a día por las familias de Sabinas, priorizando siempre la mejora de la infraestructura y los servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos”.