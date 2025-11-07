Sabinas Avanza: Chano Díaz Impulsa la Educación y Apoyo Integral a los Jóvenes del CBTIS 20

El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, acompañado de autoridades del plantel y representantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, acudió este viernes 7 de noviembre al CBTIS Número 20 de la ciudad de Sabinas para firmar un convenio de colaboración, reafirmando su compromiso con los jóvenes y con la educación, compromiso que ha mantenido incluso antes de asumir la alcaldía.

Durante su visita, el alcalde destacó que el CBTIS Número 20 es un semillero de jóvenes con un futuro prometedor, y subrayó que todo lo relacionado con su desarrollo académico y educativo contará con su apoyo permanente. En este sentido, anunció la entrega de 60 árboles al plantel, reforzando la infraestructura y áreas verdes de la institución.

Asimismo, Chano Díaz reiteró su respaldo a las actividades deportivas de los estudiantes, asegurando que siempre se les apoyará con transporte, hospedaje y todo lo necesario para representar al plantel en otras ciudades. Indicó que gracias a estos convenios se abren oportunidades para que los jóvenes participen en proyectos impulsados por la Presidencia Municipal en áreas como medio ambiente, deportes, desarrollo social, DIF y otras iniciativas.

“Cuentan conmigo siempre. Tienen mi teléfono celular y pueden enviarme cualquier mensaje; no necesariamente tengo que estar presente físicamente, pero siempre responderé. Soy una persona de palabra y los jóvenes de Sabinas pueden contar conmigo para todo”, afirmó el alcalde.

Con este convenio, se fortalece la colaboración entre el Ayuntamiento, el CBTIS Número 20 y la Universidad Autónoma de Coahuila, fomentando el desarrollo integral de los estudiantes y asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para construir un futuro lleno de oportunidades.