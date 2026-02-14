Rinde Sergio Zenón Velázquez su Informe de actividades; destaca trabajo en equipo

Sabinas, Coah.– El diputado local del Distrito 03, Sergio Zenón Velázquez, rindió su Segundo Informe de Actividades, donde destacó el trabajo legislativo y de gestión realizado desde el Congreso del Estado, así como la importancia de la coordinación institucional para fortalecer la seguridad de las familias coahuilenses.

Durante su mensaje, subrayó que hoy Coahuila es uno de los estados más seguros del país, y que esa condición no es una simple estadística, sino una realidad que se refleja en la vida diaria de las familias.

En el evento estuvo acompañado por el presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau; Jesús María Montemayor Garza, representante personal del gobernador Manolo Jiménez Salinas; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; los subsecretarios Francisco Tobías, de la Región Carbonífera, y Antero Alvarado, de la Región Cinco Manantiales; así como alcaldes, alcaldesas, funcionarios estatales y municipales, presidentes de los comités municipales del PRI, de sectores y organizaciones.

“Hoy podemos mandar a nuestros hijos a estudiar con confianza, salir a divertirnos, ir a trabajar con tranquilidad y transitar libremente por cualquier municipio del estado. Eso no pasa en muchos estados del país, y hay que decirlo con claridad: lo que hoy vive Coahuila es resultado del trabajo en equipo, de la coordinación y de la unidad”, expresó.

Reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que más allá de colores o ideologías, en Coahuila existe un punto de encuentro común: el bienestar de las familias.

Desde el Congreso, explicó, se ha abonado al fortalecimiento de la seguridad mediante la aprobación de un presupuesto de egresos que incrementa los recursos destinados a esta materia, con el objetivo de consolidar a las corporaciones y mantener la tranquilidad que distingue a la entidad.

Velázquez señaló que asumir la responsabilidad de representar al Distrito 03 implica un trabajo constante tanto en el Congreso como en territorio.

“Desde el Congreso del Estado tomamos decisiones, impulsamos iniciativas, presentamos puntos de acuerdo y salimos a escuchar para gestionar y trabajar donde más se necesita. Porque la política, cuando se hace bien, no se trata de discursos ni de cargos; se trata de mejorar la vida de las personas”, afirmó.

Detalló que la función legislativa contempla analizar, debatir y proponer reformas, así como crear nuevas leyes o eliminar aquellas que ya no responden a las necesidades actuales. Sin embargo, enfatizó que una parte fundamental de su labor está en el contacto directo con la ciudadanía.

“Está en escuchar, en recibir inquietudes, en gestionar soluciones y en insistir, una y otra vez, para que los problemas reales sí sean atendidos”, recalcó.

Finalmente, agradeció la confianza y el acompañamiento de la ciudadanía, y aseguró que cuando se trabaja en unidad y se ponen por delante los intereses de Coahuila, los resultados llegan.

“Con el trabajo de todos y en equipo, estoy seguro de que Coahuila seguirá para delante”, concluyó.