RENUEVA CHANO DÍAZ EL PARQUE BENITO GARZA ORTEGÓN

Se realizan mejoras en infraestructura y servicios para que las familias disfruten este espacio durante el próximo periodo vacacional.

El parque contará con nuevas áreas equipadas y próximamente acceso a internet gratuito para los visitantes.

Sabinas, Coahuila.– Como parte de las acciones para fortalecer los espacios públicos y promover la convivencia familiar, la administración municipal encabezada por el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren impulsa una serie de mejoras en el Parque Ortegón, uno de los sitios más emblemáticos del municipio.

En este espacio se desarrollan trabajos de acondicionamiento y rehabilitación con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de instalaciones dignas y funcionales durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, consolidándolo como un punto de encuentro accesible para la ciudadanía.

Entre las acciones que se realizan destacan la habilitación de baños, la instalación de mayor iluminación, así como labores de mantenimiento general. Además, se construyeron nuevas palapas equipadas con asador y servicio de energía eléctrica, y se contempla la incorporación de internet gratuito en beneficio de quienes visitan el parque.

Asimismo, se trabaja en la rehabilitación del campo de “cheyennes” y en la implementación de estrategias para incentivar la afluencia de visitantes, buscando devolverle vida a este importante espacio recreativo.

“Ya estamos dando los últimos detalles en el Parque Ortegón para que las familias disfruten esta Semana Santa; estamos habilitando los baños, instalando más lámparas y trabajando en distintas mejoras. Queremos incentivar a la gente a aprovechar este lugar tan icónico de Sabinas. Vamos a reparar el campo de cheyennes y ya construimos palapas con asador y luz; próximamente también contarán con internet. Vamos a dejar este parque de primer nivel y está abierto para toda la ciudadanía sin costo alguno” dijo Chano Díaz durante su intervención.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de rescatar y dignificar los espacios públicos, promoviendo la sana convivencia y ofreciendo lugares seguros, modernos y accesibles para todas las familias.