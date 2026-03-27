Rehabilita Gobierno de Múzquiz canchas deportivas en la Macroplaza

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Fomento Deportivo, llevó a cabo trabajos de trazado y pintado de las canchas de básquetbol y voleibol en la Macroplaza, aplicando un revestimiento especial antiderrapante para mayor seguridad de los usuarios.

Estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración por impulsar el deporte y mejorar los espacios públicos, brindando instalaciones dignas, seguras y de calidad para niñas, niños, jóvenes y adultos que diariamente acuden a practicar actividad física.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación integral de las canchas, con nuevo trazado reglamentario y pintura especializada que permitirá una mayor durabilidad y mejor desempeño en su uso, contribuyendo además a prevenir accidentes.

El Gobierno Municipal continúa trabajando en diferentes puntos del municipio con acciones similares, fortaleciendo la infraestructura deportiva y promoviendo estilos de vida saludables entre la población.

Con estas mejoras, se reafirma el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de bienestar y convivencia social en Múzquiz.