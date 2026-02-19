Refuerza sector salud vacunación en escuelas

La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No.3, que encabeza el Dr. Carlos Jiménez Villarreal, refuerza acciones de vacunación en las instituciones de nivel básico de la región carbonífera, donde se aplican vacunas contra el sarampión y esquema de vacunación básico.

Como parte de las acciones para prevenir enfermedades por parte del gobierno estatal de Manolo Jimenéz, la Secretaria de Salud de Coahuila que dirige el Dr.Eliud Aguirre Vázquez, se realiza la aplicación de vacunas contra el sarampión, influenza y COVID, además se completan esquemas de vacunación básico.

La vacunación se realiza de manera simultánea en instituciones educativas como jardines de niños, primarias y secundarias de la región carbonífera, donde el personal de salud acude para aplicar estos biológicos.

Dr. Carlos Jiménez Villarreal, lleva a cabo la supervisión y acompañamiento al personal de salud que realiza la vacunación, como se llevó a cabo hoy en la escuela Agustín Boone en Sabinas.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3, destacó que de manera simultánea se mantiene módulos de vacunación permanente en los turnos matutino y vespertino en los Hospitales Generales de la Región Carbonífera, además de una jornada intensiva de vacunación contra el sarampión casa por casa en barrios, colonias y ejidos de la región carbonífera.

Por parte de los padres de familia la respuesta ha sido favorable y han mostrado su colaboración enviando las cartillas de vacunación de sus hijos para que puedan estar protegidos contra estas enfermedades.