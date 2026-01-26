Refuerza Chano Díaz apoyo invernal con programa “Abrigando Corazones” en Villa de Agujita

DIF Sabinas y corporaciones municipales acercan abrigo, alimento y atención a colonias vulnerables

Sabinas, Coahuila.– Como parte de las acciones de proximidad social y ante las bajas temperaturas que se registran en la región, la administración municipal encabezada por el presidente José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, en coordinación con el DIF Sabinas, llevó a cabo la entrega de apoyos a través del programa “Abrigando Corazones” en la Villa de Agujita.

Las actividades se realizaron en la colonia Cedros y Barrio 2, donde el presidente municipal, acompañado por la directora del DIF Sabinas, Aída Araceli Iribarren, personal del DIF y áreas municipales, entregaron cobijas, comida caliente, chocolate y champurrado, brindando atención directa a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el recorrido, el presidente municipal destacó la importancia de acercar estos apoyos a colonias que por años habían sido poco atendidas, como la colonia Cedros, donde habitantes externaron su agradecimiento por ser tomados en cuenta. Asimismo, reiteró el llamado a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas.

“El día de mañana estaremos recorriendo Cloete y por la tarde el ejido Pueblo Nuevo. Así es como estamos presentes en todos los rincones de Sabinas, haciendo compromisos con la ciudadanía y cuidando a nuestra gente en esta temporada invernal”, aseguró.

El presidente municipal también reconoció la solidaridad de empresarios y ciudadanos que se han sumado a esta causa, destacando el apoyo del restaurante La Minita, que donó 15 platillos y 15 caldos, fortaleciendo esta jornada de ayuda. “Hemos sido muy bendecidos; la gente está agradecida y nosotros seguimos invitando a quien desee apoyar a que se sume”, expresó.

De manera paralela, como parte del Mando Coordinado Policial de Sabinas, elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del Comandante Salvador Alejandro Rivera Rivera, realizaron recorridos en sectores de la Villa de Agujita, entregando chocolate caliente y pan para mitigar los efectos del frío entre personas vulnerables.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas refrenda su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, escuchar sus reportes y continuar llevando apoyo a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.