Recuperan caballos robados en el Ejido Santa María; presunto ladrón sería del Ejido Zaragoza

Ejido Santa María, San Juan de Sabinas, Coahuila.– Vecinos del Ejido Santa María lograron localizar varios caballos robados durante los últimos días, tras seguir el rastro de los animales hasta un rancho ubicado en el Ejido Nogalitos. El presunto responsable del hurto sería un habitante del Ejido Zaragoza, identificado como Adrián “N”, de acuerdo con información obtenida por las autoridades.

El robo fue descubierto durante el fin de semana, cuando varios pobladores se percataron de que los caballos que habían dejado amarrados durante la noche desaparecieron. En los lugares donde los animales solían permanecer, solo quedaron los mecates cortados.

Según relataron los vecinos, las desapariciones de equinos se venían registrando desde hacía al menos una semana, lo que provocó preocupación y molestia en la comunidad. Ante esta situación, los habitantes decidieron organizarse para seguir las huellas de los animales, recorriendo caminos y predios hasta llegar al Ejido Nogalitos.

En el sitio, encontraron un portón cerrado y solicitaron el apoyo del comisariado ejidal, Mario Ayala, quien de inmediato dio aviso a Leonel Gómez Camacho, tesorero de la Unión de Ejidos, y éste, a su vez, contactó a las autoridades para que acudieran al lugar.

Cuando los agentes arribaron y accedieron al rancho, hallaron cuatro caballos, todos reportados como robados en días anteriores.

El supuesto propietario del rancho presentó a los oficiales una copia del INE de la persona que le vendió los animales, documento que correspondía a Adrián “N”, quien habría asegurado que los caballos eran herencia de su abuelo. En versión aclarada por la familia de Adrián “N”: “La credencial se le habría perdido con anterioridad y se recuperó en Nueva Rosita en mal estado”.

Con esa información, las autoridades investigarán a la persona originario del Ejido Zaragoza. Aunque la familia desmiente su participación.

Las denuncias formales fueron interpuestas por los afectados, y se espera que las autoridades procedan conforme a la ley para esclarecer los hechos y devolver la tranquilidad a los habitantes del Ejido Santa María, quienes piden mayor vigilancia ante el incremento de robos de ganado en la región.