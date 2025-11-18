RECONSTRUYE DIF COAHUILA LA CASA ROSA PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES

En equipo mejoramos nuestros centros de asistencia social: Manolo

Junto a Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, el Gobernador del Estado entregó la remodelación integral de la Casa Rosa, un espacio digno para la atención de niñas y adolescentes

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 16 de noviembre de 2025.- “El objetivo final de todos quienes trabajamos en esta administración estatal es que, con todos los proyectos, programas y acciones que tenemos, podamos ofrecerle a las y los coahuilenses una mejor calidad de vida”, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al entregar, junto a Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, la reconstrucción y equipamiento de la Casa Rosa.

Con inversión de más de 49 millones de pesos provenientes del fondo del ISN, el Gobierno del Estado construye, remodela y rehabilita los Centros de Asistencia Social, incluyendo esta Casa Rosa.

Recordó que uno de los principales proyectos al inicio de su administración fue la reconstrucción de la Casa Rosa y la Casa Azul, que administra el DIF Coahuila.

“Para nosotros es muy importante visibilizar todo el tema que tiene que ver con la inclusión y, sobre todo, hacer equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y gobierno por el bien de las causas que impactan positivamente a nuestra gente”, señaló, y celebró que la inauguración de esta Casa Rosa, un espacio digno, es para bien de las niñas y adolescentes.

Felicitó y agradeció el trabajo de todo el equipo del DIF Coahuila que dirige Liliana Salinas, por todos los proyectos y programas que están cambiando la vida de muchas familias.

De la misma manera, agradeció la gran labor social del alcalde Javier Díaz y de su esposa Luly López, y con ellos la labor de las alcaldesas y los alcaldes de Coahuila que trabajan para sacar adelante los proyectos que se impulsan desde el DIF Coahuila.

El Mandatario estatal reconoció y agradeció el trabajo coordinado con el Gobierno federal en temas como programas sociales, desarrollo y seguridad, entre otros.

“Prácticamente todo lo que hacemos desde todas las áreas del gobierno, tanto las áreas de seguridad, obras sociales, las áreas del DIF, lo de Inspira: todo lo que hacemos a final de cuentas es para mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses”, reiteró el gobernador Manolo Jiménez.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, agradeció y reconoció a las personas que le han apoyado por mejorar la calidad de vida de las niñas de la Casa Rosa.

Recordó que uno de los principales proyectos que se vieron desde el DIF Coahuila al inicio de la administración de Manolo Jiménez, fue la reconstrucción integral de la Casa Rosa, con lo cual se entregó prácticamente una casa nueva.

“Uno de los principales programas que tenemos en el DIF Coahuila, son para nuestras niñas y niños que tenemos bajo nuestro cuidado; y lo que hagamos de cada uno y cada una de ellas, va a marcar su presente y futuro”, mencionó.

Acompañaron al gobernador en este evento, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; Mariela Montelongo Arriola, directora de Autorización y Registro de Centros de Asistencia Social de la Procuraduría Federal; María del Carmen Galván Tello, magistrada presidenta de la Sala Familiar en Saltillo; Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila; Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila; Octavio Pimentel Martínez, rector de la UAdeC.