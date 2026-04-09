ALERTA POR LLUVIAS INTENSAS Y VIENTOS FUERTES EN COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 9 de abril de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que, debido a una vaguada en altura en interacción con condiciones de inestabilidad atmosférica, se prevén lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad, así como rachas de viento en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se estiman acumulaciones de lluvia de 50 a 75 mm, acompañadas de vientos con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras.

Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles y anuncios, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Ante este panorama, se exhorta a la población a mantenerse informada y adoptar medidas preventivas.

Recomendaciones ante lluvias y vientos fuertes:

* Asegura techos, láminas y objetos que puedan desprenderse

* Retira objetos sueltos en patios, balcones y azoteas

* Evita estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables

* Conduce con precaución ante baja visibilidad y viento fuerte

* No te resguardes bajo árboles durante tormentas eléctricas

* En caso de torbellinos, refúgiate en espacios cerrados, sin ventanas y, de preferencia, en planta baja

* Atiende en todo momento los avisos oficiales

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y continuará informando oportunamente.

En caso de emergencia, llama al 911.