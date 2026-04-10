ARRANCA MEJORA OBRAS SOCIALES EN SABINAS

Para mejorar la calidad de vida de la comunidad en Sabinas, se dio inicio a obras de drenaje, pavimentación, así como agua potable, necesidades prioritarias de la ciudadanía, quienes ahora contarán con una mejor infraestructura para su beneficio.

Sabinas, Coahuila, 10 de abril de 2026.– Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias sabinenses, se llevó a cabo el arranque de las obras de pavimentación, red de alcantarillado sanitario, así como la red de agua potable en la colonia Santo Domingo.

Estas acciones forman parte de las obras sociales impulsadas por el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con el Ayuntamiento de Sabinas, que preside el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz, y el programa Mejora Coahuila, coordinado por Gabriel Elizondo Pérez.

Durante este arranque, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que este tipo de obras impactan directamente en la comunidad, lo que permite garantizar el acceso a servicios básicos de calidad.

“Hoy estamos aquí, llegando a cada colonia, barrio y ejido, para que nuestras familias se encuentren en condiciones óptimas para vivir, vamos a seguir trabajando con paso firme, porque sabemos que cuando mejoramos los servicios básicos, estamos construyendo un mejor futuro para todas y todos.”, expresó Elizondo Pérez.

Por su parte, el alcalde de Sabinas, “Chano” Díaz señaló que estas obras responden a una petición prioritaria por parte de la ciudadanía, especialmente por los problemas que se presentan durante la temporada de lluvias.

“Sabemos que contar con un buen sistema de drenaje y agua potable no solo mejora los servicios, sino que también brinda tranquilidad, sobre todo en temporadas cuando más se necesita, porque estamos comprometidos a escuchar y atender a la ciudadanía”.

Por parte de las y los beneficiarios, la señora Alma Elizabeth Ramírez Vázquez, agradeció al Gobernador Manolo Jiménez Salinas, al alcalde así como al equipo Mejora, porque estas obras representan una nueva etapa para las familias.

“Gracias al gobernador Manolo por impulsar el programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante”, que hoy se refleja en acciones concretas para nuestra comunidad, somos testigos de un cambio que durante muchos años esperamos, nosotros conocemos de cerca las necesidades de nuestras calles, así como las carencias en drenaje y agua, y estas obras representan una respuesta para mejorar la calidad de vida de las familias”.

Los trabajos se realizarán en la calle Kakanapo, en la colonia Santo Domingo, en los cuales se realizará la rehabilitación de pavimentación de 1,624 m2 de concreto hidráulico.

Además se realizará la instalación de la red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC en sistema métrico especial para aguas residuales, así como la reposición e instalación de 50 descargas domiciliarias, también la instalación de la red de distribución de agua potable con tubería de PVC sistema inglés RD-26, especial para agua potable, incluyendo la reposición e instalación de las tomas domiciliarias.

En el evento estuvieron presentes, Francisco Tobías Hernández, Subsecretario de SEGOB en la Carbonífera; Federico “Lico” Quintanilla Riojas, Coordinador Regional de Mejora en la Carbonífera; Carlos García Vega, Coordinador Municipal de Mejora en Sabinas.