Recibe Congreso del Estado volumen impreso del 2do Informe del Gobernador Manolo Jiménez

Saltillo, Coahuila, 19 de noviembre de 2025.- Las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado recibieron al secretario de gobierno de Coahuila, licenciado Oscar Pimentel González, quien hizo entrega del volumen impreso que contiene el 2do Informe del gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

En este acto también estuvieron presentes por parte del Gobierno del Estado; el licenciado Blas José Flores González, Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; el licenciado Diego Rodríguez Canales, Subsecretario General de Gobierno y Comunicación Institucional del Estado; la licenciada Elsa Laura León Dávila, Secretaría Técnica y de Planeación del Ejecutivo así como Juan Pablo Alvarado, Consejero Jurídico del Gobierno; asimismo estuvo presente la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Diputada Luz Elena Morales Núñez; la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, así como las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura.

Durante su mensaje, la diputada Luz Elena Morales señaló que este acto fortalece la transparencia y la relación institucional entre poderes y enfatizó que bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, Coahuila se ha consolidado como un estado referente nacional en seguridad, en estabilidad económica y en calidad de vida.

“Reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando de manera coordinada con el Ejecutivo, siempre en beneficio de las y los coahuilenses, para consolidar el rumbo positivo que hoy distingue a nuestro estado” manifestó.

Por su parte el licenciado Óscar Pimentel señaló: “Este Segundo Informe de Gobierno que se les entrega, no es simplemente un recuento de estadísticas y datos: es una declaración de trabajo y compromiso. Trabajo de toda nuestra gente que apuesta por Coahuila, y compromiso para nuestras familias que verán mejor infraestructura, mejores servicios de salud, mejores programas sociales, nuevas oportunidades laborales, entornos más seguros y mejores niveles de vida en todas las regiones del Estado”.

“A nombre del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, agradezco su disposición para recibir este informe, confiando en que su revisión, análisis y discusión enriquecerán las acciones presentes y futuras en favor de todas y todos los coahuilenses” puntualizó.

El próximo lunes 24 de noviembre las diputadas y diputados recibirán al Gobernador del Estado, quien acudirá ante el Pleno para rendir su Segundo Informe de Gobierno, en el que será un espacio de diálogo democrático y de rendición de cuentas, donde cada grupo y fracción parlamentaria fijará su posicionamiento.