Realizan cateo en negocio de Palau

#ÚltimaHora En estos momentos personal de la Fiscalía General del Estado en esta Región Carbonifera realizan un cateo en un negocio de compra de metales situado en el Boulevard Hidalgo de la Villa de Palau.

En estás acciones participan autoridades de los tres niveles de gobierno, con personal de la policía municipal, Guardia Nacional, SEDENA, Policía Estatal Coahuila, Policía de acción y Reacción, grupo G.R.E.C. y Agencia de Investigación Criminal.

Hasta el sitio arribaron ministerios públicos, periciales.

Más información en proceso…