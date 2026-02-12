Advertisement
Muzquiz Portada Sucesos

Realizan cateo en negocio de Palau

La Carbonifera

#ÚltimaHora En estos momentos personal de la Fiscalía General del Estado en esta Región Carbonifera realizan un cateo en un negocio de compra de metales situado en el Boulevard Hidalgo de la Villa de Palau.
En estás acciones participan autoridades de los tres niveles de gobierno, con personal de la policía municipal, Guardia Nacional, SEDENA, Policía Estatal Coahuila, Policía de acción y Reacción, grupo G.R.E.C. y Agencia de Investigación Criminal.
Hasta el sitio arribaron ministerios públicos, periciales.

Más información en proceso…

Más Noticias
Sabinas
Current weather
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
El tiempo en Sabinas