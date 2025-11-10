Promueve Guillermo Ruíz acceso oportuno al agua de riego

Saltillo, Coah.-En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, el diputado Guillermo Ruíz Guerra exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que fortalezca mecanismos y procedimientos de atención y resolución de solicitudes de uso o administración de agua, para fines agrícolas; por parte de pequeños productores, ejidatarios y comunidades rurales; implementando medidas técnicas de apoyo en caso de retrasos, para que no se vean afectados por cancelaciones de apoyos y garantizando la continuidad de los cultivos.

La ubicación geográfica de Coahuila y su clima semidesértico lo hacen particularmente susceptible a sequías y a la escasez de agua, reduciendo considerablemente las oportunidades de diversificación de cultivos y limitando la productividad. Un ejemplo, son los productores de la Región Norte; quienes durante el ciclo de siembra de sorgo (15 de septiembre al 30 de octubre), no obtuvieron a tiempo el permiso de riego de la presa La Fragua, en Piedras Negras; por parte de la Conagua, quedando a merced de las lluvias para sus cultivos.

Esta omisión afectó el acceso a programas de semillas destinados a ejidatarios, dificultando la planeación y ejecución de actividades agrícolas y poniendo en riesgo la producción e ingresos de familias rurales.

El pasado 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Facilidades Administrativas, para regularizar concesiones con títulos, que amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, que se encuentran vencidas entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025. Si bien esta medida representa un avance para agilizar los trámites, existe una gran cantidad de solicitudes pendientes que requieren atención inmediata, a fin de prevenir la pérdida del ciclo agrícola, señaló el diputado.

“El Estado y los municipios están impulsando apoyos y programas para fortalecer la economía del campo; sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes si no se garantiza el acceso oportuno al agua de riego y a los subsidios necesarios”, enfatizó el diputado.

Ante esta realidad, es imprescindible implementar medidas oportunas y efectivas; priorizando la atención a pequeños productores, ejidatarios y comunidades rurales; a fin de garantizar la continuidad de la producción agrícola y mejorar la calidad de vida de quienes dependen directamente de ella, concluyó Ruíz.