Promueve Edna Dávalos medidas para la inclusión de personas con discapacidad auditiva

Saltillo, Coahuila a 10 de noviembre de 2025.- En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, la diputada Edna Dávalos Elizondo exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como a sus homólogas en Coahuila, a promover la inclusión de personas con discapacidad auditiva en centros educativos y espacios públicos; así como la capacitación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), para personal docente y servidores públicos.

La diputada señaló que en los últimos años, se ha avanzado como sociedad hacia una visión más incluyente; no obstante, todavía hay mucho por hacer, siendo indispensable que en escuelas, dependencias gubernamentales y servicios públicos existan herramientas y personal necesario para atender debidamente a personas con discapacidad auditiva.

De acuerdo con Dávalos Elizondo, las personas con discapacidad auditiva enfrentan barreras diarias que muchas veces no se alcanzan a dimensionar: desde falta de intérpretes o personal capacitado LSM, hasta carencia de infraestructura o herramientas tecnológicas que faciliten su comunicación y participación. Estas limitaciones no solo afectan su acceso a la educación o a un servicio público, sino que también restringen su derecho a ser escuchados y comprendidos.

Por ello, es indispensable que la SEP y la SEGOB, en coordinación con sus homólogas en Coahuila, refuercen acciones encaminadas a promover la inclusión real de personas con discapacidad auditiva; no solo en centros educativos, sino también en espacios públicos donde se brindan servicios y atención ciudadana, recalcó Edna Ileana.

Es fundamental, de manera particular, impulsar programas permanentes de capacitación en LSM para docentes, personal administrativo y servidores públicos. “Aprender a comunicarnos con quienes no pueden oír es, en sí mismo, un acto de empatía y humanidad”, expresó Edna Dávalos.