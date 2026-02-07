Progreso, ejemplo de crecimiento en infraestructura y calidad de vida para su gente

EDITORIAL.- Si usted no ha visitado el municipio de Progreso, hágalo. Cuando tenga oportunidad y circule por la carretera Federal 57 y vea el entronque a San José del Aura o a Progreso, tómese su tiempo y viaje unos kilómetros hasta este pueblo que cambiará su percepción de lo que se supone es la gestión municipal del recurso.

Si me preguntan, es el único lugar de la región donde veo reflejado el pago de impuestos. Sorprende, no solo por la calidad de su gente, sino por lo cuidado que está. Las plazas son asombrosas, limpias, con olor a esa tierra húmeda fruto del cuidado y del riego. La tranquilidad de sus calles se ve reflejada desde que te encuentras un gran cuartel de la policía estatal junto al arco de bienvenida a Progreso.

Las bonitas letras de colores, los juegos para los más pequeños en plazas y jardines, el cuidado al charco verde, la nueva obra que se está realizando en la acequia para que sea otro punto de encuentro para las familias. Calles pavimentadas, luz led en farolas bien pintadas que acompañan cada paso que damos.

En Progreso además, hay canchas deportivas, una infraestructura educativa en el que la educación pública nada tiene que envidiar a la privada. Climas, techumbres, buenas aulas, canchas de pasto sintético, buenos docentes.

En todas sus comunidades los impuestos se han invertido bien. En Mexiquito, me encontré un pescado sabroso, y también una plaza nueva. Un pequeño ejido pero que tiene todas sus calles prácticamente pavimentadas.

En Mota de Corona, otra de las comunidades de Progreso, la plaza ha sido totalmente renovada y por la noche, cuando se prenden sus luces, el lugar es maravilloso. Incluso una nueva Arena de Rodeo se está construyendo. En el Ejido las Iglesias, donde apenas viven unas familias, adivinen qué… también se construyó una plaza nueva.

Y si ustedes viajan a San José del Aura, Ejido Aura y Minas la Luz entrando por el entronque de la Carretera 57 van a quedarse boquiabiertos. Calles anchas, pavimentadas, iluminadas, limpias. Unas comunidades cuidadas, atendidas, y en las que se respira la amabilidad de su gente. Y ¿saben qué? En San José del Aura ¡hay Universidad! La UAdeC tiene un campus para que los chavos estudien Ingeniería industrial… Increíble.

Me sorprendo cada vez que paso por el Ejido Aura. Una pequeña comunidad que en su calle principal, aunque no me crean, tiene cuatro carriles perfectamente pavimentados y ahora, junto a ellos, están construyendo la Línea Verde, un gran parque lineal que va a ser un punto de encuentro increíble para todas las familias y visitantes.

Si sigues por esa carretera llegarás a Minas la Luz. Tres calles apenas, pero con muchísima inversión en obra pública. Tiene canchas de fútbol rápido iluminadas, una plaza moderna y funcional, una escuela con una techumbre increíble y que además ahora tiene otra nueva cancha de pasto sintético. Pero además, Minas la Luz puede presumir ahora de tener un gran mirador que se ilumina por la noche dejando una imagen cálida con grandes letras de identidad de la comunidad.

Pero aún hay más. Si viajas a San Alberto, pasando las letras te encuentras un gran bulevar… qué maravilla. Y en la plaza municipal ahora se va a iniciar una nueva obra de infraestructura para que se vea moderna y funcional.

Yo quedé gratamente sorprendido con lo que se puede hacer con nuestro dinero cuando de verdad hay ganas de hacerlo. Dando atención a los adultos mayores, a los niños, con centros de salud en los que hay doctores, enfermeras y muchísimos medicamentos. De verdad que, si no lo conocen, yo los invito a que vayan, a que lleven a sus hijos a las plazas de las diferentes comunidades, a que platiquen con los vecinos y a que se den cuenta de cómo se deben gestionar los recursos para sacar adelante todo un municipio.

Por cierto, el alcalde se llama Liquín Quintanilla, y apenas tiene 33 años.