PRIMERA EMPRESA DE TRANSPORTE SE UNE A LA RED DE PUNTOS VIOLETA

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de las Mujeres, llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración para el establecimiento de un Punto Violeta en la primera empresa de transporte “501-RT”, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, como parte de las acciones permanentes para la prevención y atención de la violencia de género en la entidad.

Este convenio fue suscrito de manera interinstitucional con la participación de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado y la empresa 501-RT, con el objetivo de crear espacios seguros y accesibles para mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en situación de violencia.

Durante su mensaje, la Secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, destacó que los Puntos Violeta representan una de las estrategias más importantes del Gobierno del Estado para acercar la protección institucional a la vida cotidiana de las mujeres, al ubicarse en espacios públicos y privados donde pueden recibir apoyo oportuno.

Señaló que estos puntos no solo funcionan como espacios físicos de resguardo, sino como símbolos de una política pública comprometida con la dignidad, la seguridad y los derechos humanos de las mujeres, al contar con personal capacitado y protocolos de actuación que permiten una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

“La violencia contra las mujeres no puede ni debe normalizarse. Por ello, desde el Gobierno del Estado trabajamos para que las mujeres sepan que no están solas, que existen espacios seguros y una red institucional dispuesta a acompañarlas, protegerlas y canalizarlas para recibir atención integral”, expresó.

Así mismo, subrayó que la colaboración con el sector privado es fundamental para ampliar el alcance de esta red, ya que permite que los Puntos Violeta se encuentren en lugares estratégicos y de fácil acceso, fortaleciendo la corresponsabilidad social en la prevención de la violencia de género.

“La suma de voluntades entre gobierno, municipios y empresas es clave para transformar realidades. Cada Punto Violeta que se instala es un paso más hacia un Coahuila más justo, más solidario y más seguro para todas las mujeres”, afirmó.

Por su parte, el Director General de 501-RT, Ing. Alan Kim León Wong, refrendó el compromiso social de la empresa al sumarse a esta iniciativa, destacando que la instalación del Punto Violeta se alinea con los cinco pilares que rigen la filosofía de la empresa: la fe, la gratitud, el trabajo en equipo, la familia y espíritu de servicio.

Señaló que estos valores guían no solo la operación diaria de la empresa, sino también su responsabilidad social para contribuir a la construcción de entornos más seguros, solidarios y respetuosos para las mujeres.

Actualmente, el estado de Coahuila cuenta con 624 Puntos Violeta, instalados en espacios públicos y privados estratégicos, lo que consolida una red de apoyo cercana y accesible para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Coahuila encabezado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, refrenda su compromiso de seguir impulsando políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, a fin de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.