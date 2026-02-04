Presentan avances del Plan de fortalecimiento económico y empleo 2025-2026

Sesiona el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, en la que se presentaron avances del fortalecimiento de la economía y del empleo 2025-2026, así como los indicadores en seguridad y los avances en las obras de infraestructura sostenible.

“En la región Sureste instalamos el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional, donde en equipo con ciudadanos, organismos de la sociedad civil, empresarios y los tres órdenes de gobierno, revisamos los temas clave como seguridad, infraestructura, desarrollo económico y turismo, para seguir fortaleciendo el crecimiento económico y el empleo de esta y todas las regiones de Coahuila. Vamos pa’delante cuidando lo más valioso que tenemos: nuestras familias”, expresó Manolo Jiménez.

En esta reunión participan organismos de la sociedad civil, iniciativa privada, ciudadanas, ciudadanos, representantes instituciones de seguridad federales, estatales, municipales, alcaldes y alcaldesas, representantes de la administración estatal.

Se pusieron sobre la mesa los temas más importantes para la ciudadanía de esta región, como lo son la seguridad, desarrollo económico, empleo y las grandes obras.

En la parte de economía, se presentó el plan de fortalecimiento a la economía y al empleo que se viene desarrollando desde 2025, y que se continúa en este 2026.

Jiménez Salinas mencionó que este gran plan de fortalecimiento a la economía y al empleo nace de las diferencias que ha habido entre México y Estados Unidos en la parte comercial, por lo que en Coahuila se trabaja para fortalecer lo más posible la parte local, y se han llevado a cabo diferentes acciones.

“Tenemos una de las acciones más importantes que es la vinculación, y una gran alianza con las empresas de la región para que, en caso de que haya algunos ajustes en las empresas de la sureste, sobre todo en el ramo automotriz, pues de inmediato pueda haber enroques”, comentó.

Agregó que hace unos días se realizó la primera feria de empleo del año con la oferta de dos mil 800 plazas de trabajo de diferentes empresas de la región sureste.

Manolo Jiménez señaló que, además, se dio a conocer que las inversiones que se han anunciado en los últimos meses y que están listas para ponerse en operación, crearán una oferta de alrededor de seis mil plazas de trabajo para este 2026.

“También traemos un gran proyecto de reconversión de habilidades. Es importante detectar lo que se está demandando en el mercado laboral para poder reconvertir, y eso también nos va a ampliar la oportunidad de empleo para nuestra gente”, indicó.

Recordó que se tienen proyectos de empleo temporal en coordinación con los municipios de la Sureste, además de los proyectos que ya se anunciaron dentro de Mejora Coahuila, como el de capacitación en oficios para mujeres, los créditos sin intereses a mujeres y hombres emprendedores, así como pequeños y medianos empresarios, con tazas preferenciales.

De la misma manera, Manolo Jiménez informó que, el tema de seguridad, se revisaron los indicadores de 2025 y del primer mes del 2026, y reiteró que se continuará trabajando para mejorar, sobre todo en la proximidad, cercanía y atención de las policías municipales y estatales con la gente.

“Vamos a seguir siendo implacables con los delincuentes; aquí mandamos las instituciones, aquí nuestra gente tiene certeza”, mencionó.

Asimismo, se anunciaron los operativos especiales que ya se pusieron en marcha en la carretera a Los Chorros, y la cartera Saltillo a Monterrey, en coordinación con la Guardia Nacional.

En ese sentido, comentó que habrá mayor presencia para prevenir accidentes, y que cuando suceda alguno, ya se tiene un operativo estructurado de reacción para poder liberar lo antes posible las vialidades.

En esta misma reunión se presentaron los avances y los proyectos de infraestructura para este 2026, tanto las del orden estatal como las que se tiene en coordinación con la federación, mismas en las que se tiene proyectada una inversión global por el orden de los 45 mil millones de pesos.

Se informó que el vuelo de Saltillo a la Ciudad de México de la empresa Viva Aerobús ha registrado al momento más de 24 mil pasajeros, y que ya se anunció el vuelo Guadalajara-Saltillo-Guadalajara, que estará operando en los próximos meses; así como el de Saltillo-Cancún, y que están pendientes vuelos con Aeroméxico, y vuelos con United, para conectar a Saltillo con Estados Unidos.