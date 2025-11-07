“Por un Sabinas sano y fuerte”: DIF y Ayuntamiento se suman al reto del CMPI para promover la salud y el bienestar

Sabinas, Coahuila. – Con el propósito de fomentar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de la población, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren anunció que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sabinas), el Departamento de Atención Ciudadana y demás áreas del Ayuntamiento se suman al reto “Por un Sabinas sano y fuerte”, en colaboración con el Centro de Medicina Preventiva Integral (CMPI), bajo el lema “Vamos a bajar los kilitos de más”.

El reto se lleva a cabo del 27 de octubre al 27 de noviembre y está abierto a toda la ciudadanía sabinense, además de incluir la participación de funcionarios y trabajadores municipales, quienes se han unido con entusiasmo a esta iniciativa que busca mejorar la salud física, emocional y nutricional de las personas.

Durante el programa, los participantes reciben recetas nutricionales diarias vía WhatsApp, así como orientación médica y seguimiento personalizado por parte del CMPI, con el objetivo de lograr una pérdida de peso saludable y sostenida.

El alcalde Chano Díaz destacó que su gobierno impulsa políticas públicas centradas en el bienestar integral de las familias sabinenses, y que este reto representa una oportunidad para reforzar el compromiso con la salud preventiva y el desarrollo humano.> “Queremos que todas y todos los sabinenses se sumen. La salud es lo más importante, y juntos podemos lograr sentirnos y vivir mejor”, expresó el alcalde.

Asimismo, reconoció la participación activa del DIF Sabinas, encabezado por su presidenta honoraria Alma Iribarren y la directora Aida Aracely Iribarren Madrigal, así como del personal de Atención Ciudadana, quienes se integraron al reto con entusiasmo y compromiso, promoviendo el ejemplo del autocuidado desde el servicio público.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de seguir impulsando programas que fortalezcan la salud, la unión familiar y el bienestar comunitario, construyendo juntos un Sabinas más sano y fuerte.