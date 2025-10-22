Ponen en marcha la Brigada “Estar Bien” en Múzquiz; ya se realizó en Monclova, Hidalgo, Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente, General Cepeda y Juárez

Se mantiene la campaña permanente “Revísate a tiempo” para la realización de mastografías durante todo el año

Palaú, municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 21 de octubre de 2025.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas y Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, pusieron en marcha en el municipio de Múzquiz la Brigada “Estar Bien cuidado de la salud de la mujer”, la cual se realiza en el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.

“Hoy en Múzquiz junto con mi esposa Paola y nuestra amiga la alcaldesa Laura Jiménez arrancamos la brigada “Estar Bien” con servicios de mastografía, exploración mamaria, papanicolaou, consulta médica, vacunación y orientación psicológica. En este mes de la lucha contra el Cáncer de Mama, seguimos impulsando proyectos y programas de prevención. ¡Queremos más mujeres sanas y felices en Coahuila!”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez reiteró que para su gobierno la mujer es lo más importante, porque, dijo, es el pilar de la familia, y la familia es lo que sostiene a nuestra comunidad.

Reconoció el gran trabajo que desde la oficina Inspira se está realizando para impulsar proyectos y programas del Gobierno del Estado, y que esta brigada es un ejemplo de la gran coordinación entre Inspira, el DIF Coahuila y la Secretaría de Salud por cuidar la salud de las mujeres.

Destacó que gracias a la suma de esfuerzos, desde Inspira Coahuila también se llevan acabo acciones para la prevención y atención del cáncer de mama, como las brigadas de salud, pláticas y conferencias para la sensibilización del tema, la entrega de prótesis mamarias y medicamentos por parte del DIF Coahuila, entre otras actividades.

Destacó la inversión sin precedentes que se ha destinado al tema de salud, gracias a la cual se ha podido rehabilitar los centros de salud y hospitales generales de la entidad, así como los servicios y la atención en cada uno de ellos, el abasto de medicamentos, y las consultas a través del Centro de Telemedicina.

Manolo Jiménez anunció que dentro de unas semanas se detonará un programa para mujeres emprendedoras, mediante el cual tendrán acceso a préstamos con cero por ciento de intereses; así como un programa de empleo temporal, con los cuales se seguirá empoderando a las mujeres.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, mencionó que con el respaldo de Manolo Jiménez han puesto como prioridad que toda mujer en Coahuila tenga acceso a los servicios que pueden salvarles la vida: desde la detección temprana del cáncer de mama, hasta el acompañamiento integral durante todo su tratamiento.

Agregó que esta brigada refleja una atención completa, cercana y gratuita, que llega a las comunidades más alejadas, para que todas las mujeres se revisen a tiempo.

Paola Rodríguez explicó que durante toda esta jornada se cuenta con unidades móviles de salud y módulos donde se brindan diferentes servicios, como exploración mamaria, mastografía, papanicolaou, orientación psicológica, consulta general, farmacia y vacunación.

“Desde Inspira Coahuila y en coordinación con la Secretaría de Salud, hemos trabajado para que estas brigadas no sean un evento aislado, sino parte de una estrategia continua”, expresó.

De la misma manera, informó que este tipo de brigadas ya se han llevado a cabo en los municipios de Monclova, Hidalgo, Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente, General Cepeda, Juárez, y ahora en Múzquiz.

Abundó que desde enero se lanzó la campaña “El cáncer no avisa, revísate a tiempo”, con la que todos los días 19 de cada mes se invita a las mujeres a registrarse para agendar su estudio de mastografía.

Por su parte Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud, mencionó que cada uno de los apoyos y servicios que se brindan en estas brigadas son de primer nivel y se ofrecen de manera gratuita.

Reconoció que gracias a la gestión de Inspira Coahuila, estas brigadas tendrán un enfoque más humano e inclusivo.

En esta brigada acompañaron al gobernador, además, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, alcaldesa de Múzquiz; Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila; Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres; Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la región Carbonífera; Cecilia de la Garza Martínez, directora general de Inspira Coahuila; Zaide Habib Castillo, coordinadora del DIF Coahuila en la región Carbonífera.