Palabra cumplida: el alcalde Chano Díaz continúa transformando Sabinas con más obras de pavimentación

Sabinas, Coahuila.– Como parte del gran proyecto de 50 obras para Sabinas, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren supervisó y anunció la conclusión del recarpeteo con concreto asfáltico en la calle Piedras Negras, entre Monclova y Calzada del 2, en el Barrio 2 de la Villa de Agujita, municipio de Sabinas.

Los trabajos incluyeron además el cruce con las calles Saltillo y Cuatrociénegas, abarcando una superficie de más de mil 224.50 metros cuadrados de pavimento nuevo, lo que permitirá mejorar la movilidad, brindar mayor seguridad a las familias del sector y elevar la calidad de vida de los habitantes.

El alcalde Chano Díaz destacó que esta obra responde al compromiso hecho con los vecinos de la zona, quienes por años padecieron problemas de encharcamientos, lodo y deterioro vial.

“Esta obra es palabra cumplida. Nos comprometimos a mejorar sus calles y hoy cumplimos, porque cada acción que realizamos busca darle un plus a nuestros sectores y hacer de Sabinas un municipio con mejor calidad de vida”, señaló el edil.

Asimismo, el alcalde subrayó que el principal objetivo de su administración es que la gente tenga una vida digna, con las calles y servicios que realmente se merecen. Recalcó que, pese a todos los contratiempos, su gobierno realiza ajustes y ahorros para no desperdiciar ningún recurso económico, destinando cada peso a obra pública y social, que beneficie directamente a las familias sabinenses.

Este recarpeteo forma parte de un paquete integral de obras de pavimentación que también incluye acciones en la Calzada del 2, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular y mejorar la conectividad dentro de la villa y hacia la cabecera municipal.

El Gobierno Municipal de Sabinas continúa trabajando con paso firme para seguir cumpliendo compromisos y consolidar el desarrollo urbano en todos los sectores del municipio.