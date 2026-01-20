Padrón de viviendas vulnerables para reforzar apoyo a familias en temporada invernal, pide Álvaro Moreira

Saltillo, Coah.- En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Álvaro Moreira Valdés para solicitar a los 38 municipios que, a través de sus Unidades de Protección Civil y Desarrollo Social; identifiquen, actualicen y mantengan padrones de familias que habitan viviendas precarias, a fin de reforzar de manera preventiva acciones ante frentes fríos. Incluyendo entrega de apoyos emergentes, habilitación de refugios temporales, campañas de prevención de riesgos y atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

La temporada invernal 2025-2026 será intensa, ya que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se estima la llegada de 48 frentes fríos al país; con temperaturas mínimas por debajo de cero grados, vientos fuertes, lluvias, nevadas y un riesgo inminente de daños a la infraestructura y a la salud humana.

Ante esto, las poblaciones vulnerables no solo enfrentan el frío; también barreras económicas, físicas y sociales que les impiden responder por sí mismas ante una contingencia climática. Por ello, la labor de las autoridades debe ser preventiva, solidaria y oportuna.

El Estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, en coordinación con los ayuntamientos, ha puesto en marcha el Plan de Respuesta Invernal 2025-2026, activando más de 100 refugios equipados para atender a las personas en situación de calle, familias vulnerables y cualquier ciudadano que lo necesite. Sin embargo, algunas familias deciden permanecer en sus viviendas durante los días más fríos, aún con los riesgos que ello implica. Si bien, la autoridad no puede obligarlos a acudir a los refugios, se les provee de lo necesario para mejorar su resguardo y protección: Mantas, abrigos y asistencia básica; con el fin de minimizar los riesgos y salvaguardar su integridad.

“Reconocemos el esfuerzo que, año tras año, realizan los municipios para salvaguardar la vida de las y los coahuilenses. Este exhorto va encaminado a fortalecer sus facultades y promover una mejor planeación, focalización y uso de los recursos existentes; colocando en el centro de la acción pública a las personas que más lo necesitan.”, concluyó Álvaro Moreira Valdés.