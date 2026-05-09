Omar Corral de Movimiento Ciudadano inicia su campaña en el DISTRITO 03

Sabinas, Coahuila – En el arranque oficial de las campañas del Período Electoral 2026, el candidato de Movimiento Ciudadano a Diputación Local por el Distrito 03, Omar Corral, dio inicio a su recorrido por los 11 municipios de la región Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte del estado, bajo el enérgico eslogan “Lo Nuevo”. Con una propuesta fresca y alejada de las prácticas tradicionales, Corral se presenta ante la ciudadanía con la convicción de que es momento de dejar atrás viejas estructuras y dar paso a una nueva forma de hacer política.

Acompañado de su suplente y de la estructura estatal de Movimiento Ciudadano, Omar Corral realizó sus primeros actos de campaña en ciudades clave de la demarcación, recibiendo el respaldo total de la Coordinación Nacional que encabeza Jorge Maynez. Bajo la premisa de que “Lo Nuevo” representa el trabajo ciudadano, el candidato recorrió calles de Sabinas, Nueva Rosita y demás localidades, escuchando de primera voz las demandas más sentidas de la población.

“Yo soy ciudadano, soy de familia, soy comerciante y así como tú, yo vivo los problemas de las ciudades y comunidades todos los días”, expresó Omar Corral durante su primer recorrido en la cabecera distrital.

Originario de la región Carbonífera, nacido el 18 de septiembre de 1978, Omar Corral es hijo de esta tierra. Casado con Paola María Barboza Duarte y padre de tres hijos, el candidato ha construido una trayectoria de vida basada en el esfuerzo y el emprendimiento. Desde muy joven mostró su espíritu comerciante realizando varios emprendimientos, mientras que en el Tec de Monterrey cursó la Licenciatura en Administración de Empresas y un diplomado en Mercadotecnia, graduándose en mayo de 2003. Paralelamente, Omar se involucró en la empresa familiar Maquilados de Ropa en Nueva Rosita, donde aprendió los procesos de ventas y fabricación.

Durante sus primeros recorridos por municipios del Distrito 03, el candidato escuchó las problemáticas que más aquejan a la ciudadanía: la falta de agua, de empleos bien remunerados, el deterioro de la infraestructura vial y la necesidad de servicios de salud de calidad. Omar Corral se comprometió a llevar a la Diputación Local una voz firme y propositiva que rompa con “los mismos de siempre” que, según señaló, han caracterizado a la clase política tradicional.

“Lo Nuevo significa que las y los ciudadanos recuperen la confianza en sus representantes. Significa que cada peso del presupuesto se rinda con transparencia. Significa que las mujeres puedan caminar seguras, que los jóvenes tengan oportunidades y que nadie se sienta solo frente a los problemas del agua, la basura o la violencia. Ese es mi compromiso”, afirmó Corral.

Con un estilo directo, empresarial y ciudadano, Omar Corral continuará recorriendo cada uno de los 11 municipios del Distrito 03, llevando el mensaje de que Movimiento Ciudadano es la opción diferente para transformar la región Carbonífera. “Ya estuvo bueno de lo mismo, por eso no vengo a prometer, vengo a resolver. Somos lo Nuevo. Vengo a luchar por lo que nadie ha luchado”, concluyó.

El candidato invitó a toda la ciudadanía a sumarse a sus redes sociales y a los próximos eventos de campaña, donde seguirá escuchando propuestas y construyendo una agenda legislativa que responda a las verdaderas necesidades del pueblo coahuilense.