El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, dio inicio a las obras de pavimentación en la colonia Coahuila, donde se contempla la rehabilitación de más de 4 mil metros cuadrados, formando un circuito que dará mayor fluidez y seguridad vial a los vecinos, especialmente en la zona que comprende el puente conocido como Los Gemelos.

El edil señaló que estas acciones se suman a los trabajos permanentes de bacheo, alumbrado, limpieza y descacharrización, reiterando que su administración se ha mantenido activa sin detenerse un solo día en beneficio de la ciudadanía.>“Qué bonito se ve cuando se trabaja. Les pido paciencia a los vecinos, porque sabemos que toda obra causa incomodidades momentáneas, pero al final será un beneficio para todos.

Asimismo, el presidente municipal recalcó que su gobierno se caracteriza por la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, evitando gastos innecesarios y priorizando las acciones que impactan directamente en la calidad de vida de los sabinenses.

Finalmente, exhortó a la población a sumarse a las acciones de limpieza y orden urbano:>“Seguimos trabajando en descacharrización, pero también necesitamos que la gente nos ayude, porque hay quienes provocan problemas al dejar basura en el exterior o carros abandonados. Hoy, después de 9 meses de administración, reitero mi compromiso: soy un alcalde que no gasta de más, pero sí cumple trabajando para Sabinas”, afirmó Chano Díaz.