Sabinas, Coah.- En el marco del día del bibliotecario, en Sabinas, la alcaldesa Diana Haro Martínez reconoció la labor que ellos realizan además de estar presente en la entrega de reconocimientos por años de servicio en el evento que se llevó a cabo en la biblioteca “Carlos Pereyra”. El profesor Andrés Alejandro Alvarado, quien acudió con la representación del profesor Xicoténcatl de la Cruz secretario general de la sección 38 dijo que “mientras en otros municipios quieren echar a los bibliotecarios, en Sabinas los festejan” y agradeció la distinción a la autoridad municipal.

Los bibliotecarios reconocidos son José Luis García Méndez con 43 años, Ludivina Hernández Arévalo, 36 años, Gerardo Omar Ponce, 36 años, Margarita Martínez Salinas, 28 años, Martha Patricia Vargas, 28 años, Sara María Gaytán, 28 años, Emma Teresa Riojas, 28 años, Jaime Roberto González Iglesias, 27 años, José Luis Adame, 22 años, Fabiola Nayeli Garza, 20 años, Griselda Haro Martínez, 20 años, Juanita Ortíz Rodríguez, 19 años, Lizeth Alejandra Gómez, 18 años, Gerardo Jiménez Riojas, 16 años, Juana Yolanda Arellano, 15 años, Lizeth Arely López, 6 años y Tania Zulema Jiménez, 6 años.

La alcaldesa señaló que los bibliotecarios siempre han sido especiales; seres dispuestos a fomentar el gusto por la lectura y el conocimiento. Estuvo presente el profesor Gustavo Cantú Castañeda, coordinador estatal de bibliotecas; profesor Andrés Alejandro Alvarado, representante del profesor Xicoténcatl de la Cruz García, secretario general de la sección 38 y José Luis García Méndez, coordinador regional en la carbonífera, además de miembros del cabildo que integran la comisión de educación, profesora Laura Elizabeth Wong Menchaca, Martha Longoria Avilés y Víctor Hugo Rivera Castellanos.

Hoy es un día especial, dijo la alcaldesa, porque además de reconocer a los bibliotecarios, se reapertura esta biblioteca Carlos Pereyra, en un espacio funcional y adecuado para quienes vienen a realizar sus consultas. “Ustedes son personas de gran importancia para los escolares y los profesionistas. La función que desempeñan nos permiten adentrarnos y entender muchas de las problemáticas sociales, económicas y culturales de nuestro país pues ustedes están pendientes y actualizados con la información que pueda conectar o relacionar a los usuarios que demandan información con las fuentes clave, para tomar decisiones y orientar acciones de manera informada”.

Señaló que no se quedan rezagados jamás, pues entendieron la urgencia todos los profesionales de las bibliotecas “sobre el qué, el cómo, el por qué y el para qué de la función que realizan, en un contexto de cambios tecnológicos y ante una sociedad que ya no transita por los caminos de siempre, sino en un escenario de cambio y mutación, alentados por esquemas de crecimiento o desarrollo sustentable y, por necesidades socioculturales en el marco de sociedades plurales y democráticas y ante lo que algunos comparan con un tsunami de información. Quedarse rezagados no es la opción”.

Reconozco lo que ustedes hacen. No se detienen jamás y como alcaldesa de este municipio tienen todo mi respaldo y confianza. Sigan adelante, no se detengan, porque Sabinas es compromiso de todos.