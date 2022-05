Sabinas, Coah.- En una noche llena de sorpresas, admiración, reconocimiento y regalos, la administracion 2022-2024 que preside Diana Haro Martínez, rindió homenaje a las maestras y maestros sabinense y refrendó su alianza con la educación. Les dijo que “un maestro es el que inicia la revolución en cada ser humano, deja huella indeleble en ellos, destaca su escencia y ayuda a aprender”.

En el lugar estuvieron presentes la diputada federal Cristina Amezcua, el diputado local Jesús María Montemayor Garza, la licenciada María de Lourdes Arellano, representante del profesor Xicoténcatl de la Cruz, secretario general de la sección 38, la profesora Karla Leticia Moreno Ramos, representante del profesor Rafael González Sabido, delegado especial del CEN en la sección V del SNTE, de igual forma el doctor Luis Carlos Longares Vidal, director del TecNM campus Región Carbonífera, la profesora Malú Rodríguez Hernández, enlace con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y la profesora Marisol Ávila Menchaca, subdirectora de Servicios Educativos en Sabinas, Juárez y Progreso.

En su mensaje, la alcaldesa acompañada por miembros del cabildo, señaló que “un maestro es una brújula que activa los imanes del conocimiento y sabiduría en sus alumnos; no hay nada que se escape a su vista. Son el abrazo que conforta al pequeño que llega con las preocupaciones de casa, la palabra que sana a una pequeña atormentada por tantos factores de su entorno y la guía que les indica y aligera el camino”. Reconoció que educar nunca ha sido fácil pero los maestros saben que es la vocación la que los lleva a estar frente a grupo y abrazan con todas sus fuerzas la encomienda que tienen.

“Estamos conscientes que la educación es la llave no solo para abrir las nuevas puertas de la sociedad, sino para entender el sentido de qué hacemos en este lugar, porque entreteje un círculo virtuoso. No es algo nuevo que siempre hemos enfrentado retos y salimos adelante. Ahora tras dos años de pandemia que exigió a todos nuevos métodos adaptados a las tecnologías, no nos detuvimos y, hoy que es tiempo de volver a las aulas, atendemos las carencias en una visión compartida y de escucha con la comunidad”. Señaló que el gobierno que representa siempre va mano con mano con el sector educativo y ya han avanzado en las necesidades más apremiantes como es el abasto de agua en las instituciones educativas, mantenimiento, limpieza, rehabilitación y un sinfín de situaciones con el apoyo indiscutible del gobernador de Coahuila ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, a quien le agradeció su respaldo junto con el secretario de Educación Francisco Saracho Navarro.

“Ante ustedes compañeros, porque yo también soy maestra y conozco las necesidades a las que se enfrentan en las escuelas y en mí, todos ustedes maestros y maestras de nuestro municipio, tienen a una aliada”. Durante el evento entre música, baile, bromas y animación, se llevó a cabo una rifa de regalos entre los docentes quienes agradecieron la distinción por parte del gobierno municipal y del Estado.