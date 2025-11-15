MERCADITO MEJORA CONTINÚA FORTALECIENDO LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS SE ACERCA  A SU EDICIÓN 400

Más de 360 ediciones del Mercadito Mejora Coahuila se han realizado en todo el estado, llevando productos de calidad y a bajo costo a cientos de familias.

Saltillo, Coahuila,13 de noviembre de 2025.- Miles de familias coahuilenses se han beneficiado con el “Mercadito Mejora en tu Colonia”, un programa que impulsa Mejora Coahuila, estrategia del Gobernador Manolo Jiménez y Coordinada por Gabriel Elizondo Perez, el cual está próximo a llegar a su edición número 400.

Este jueves se realizó una edición más en la Ampliación Herradura, donde se ofrecieron más de 100 productos de calidad a bajo costo.

Ahí, el Coordinador de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que estas acciones nacen del pensar y sentir de la gente, permitiendo que las familias destinen sus recursos a otras prioridades.

“Sabemos que cada peso cuenta, y por eso trabajamos para que las familias coahuilenses puedan llevar alimentos de calidad a su mesa sin afectar su bolsillo y lo mejor cerca de sus hogares.”

Durante esta edición se contó con la presencia de César Iván Moreno Aguirre, representante del Alcalde Javier Díaz González, quien destacó el impacto positivo del programa en los hogares del estado.

“Desde el Ayuntamiento trabajamos unidos, buscando siempre opciones que beneficien directamente a nuestra gente. Con este programa, queremos que los productos de la canasta básica estén al alcance de todas y todos.”

Con más de 360 ediciones realizadas, este programa continúa fortaleciendo la economía de las y los coahuilenses, llegando a colonias, barrios y ejidos.

En el evento estuvieron presentes, Álvaro Moreira Valdés, Diputado Local del Distrito 16; Juan Carlos Villarreal Garza, Quinto Regidor del Ayuntamiento; Jaime Bueno Zertuche, Director General del IEEA; Leonardo Jiménez Camacho, Director General del COBAC, así como equipo Mejora.