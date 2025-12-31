Más que recreación, convivencia: el compromiso de Chano Díaz con las familias

El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, reafirmó que una de las principales prioridades de su administración es fortalecer la convivencia familiar, brindando espacios seguros, accesibles y dignos donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar momentos de esparcimiento y unión.

En la Plaza Principal de Sabinas “Benito Juárez”, la pista de hielo se ha consolidado como un punto de encuentro para la ciudadanía, al recibir alrededor de 80 usuarios por hora, de todas las edades, lo que representa casi mil visitantes diariamente. Su horario de funcionamiento es de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, permitiendo que las familias puedan acudir en distintos momentos del día y hacer de este espacio parte de su vida cotidiana.

Más allá de las cifras, el alcalde Chano Díaz destacó que lo verdaderamente importante es ver a las familias reunidas, compartiendo sonrisas, fortaleciendo los lazos familiares y recuperando los espacios públicos como lugares de convivencia y bienestar social.

“La principal intención es que las familias de Sabinas tengan un lugar de esparcimiento, un espacio donde puedan convivir, relajarse y pasar tiempo de calidad juntos. Estos espacios son para la gente, para que los disfruten y los sientan como propios”, expresó el edil.

En Sabinas se está trabajando todos los días con compromiso y sensibilidad humana, impulsando acciones que se reflejan en espacios vivos, llenos de familias, sonrisas y convivencia. Cada esfuerzo tiene como propósito mejorar la calidad de vida de la gente, fortaleciendo la unión familiar y recuperando los espacios públicos como lugares de encuentro, alegría y bienestar para todas y todos.

De cara al 2026, el alcalde señaló que Sabinas tendrá más trabajo, más obra pública, más acciones sociales y de salud, siempre de la mano de la ciudadanía y con el respaldo de las y los sabinenses, quienes han demostrado su confianza y su deseo de ver un municipio en mejores condiciones.

“Yo no vine a estar sentado. Estoy recorriendo todos los espacios de Sabinas, escuchando a la gente y trabajando todos los días, porque yo sí quiero a mi ciudad. Sabemos que falta mucho por hacer; había desorden y abandono, pero hoy estamos trabajando con responsabilidad, con cercanía y con amor por Sabinas”, afirmó Chano Díaz.

El Gobierno Municipal de Sabinas continuará avanzando con un enfoque humano y comprometido, convencido de que solo con trabajo constante, cercanía con la gente y el apoyo de la ciudadanía se podrá seguir transformando a Sabinas y construir un mejor futuro para todas y todos.