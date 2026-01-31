Más de 2,100 vacantes se ofertaron en la feria de empleo

47 empresas de la región sureste se instalaron en el magno evento de vinculación organizado por el Gobierno de Coahuila.

Saltillo, Coah.- El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo y el Servicio de Empleo, realizó este viernes la Primera Feria de Empleo de 2026, con la oferta de más de 2,100 vacantes de empleo formal.

Gracias a la confianza de los buscadores de empleo y de las empresas en los eventos de vinculación laboral, esta Feria de Empleo tuvo una gran afluencia de trabajadores que buscan colocarse en un empleo que les ayude a mejorar la calidad de vida de sus familias.

Las vacantes en empleos formales cumplen con toda la normativa que marca la Ley Federal del Trabajo y, en su mayoría, ofrecen prestaciones superiores, además de servicios de transporte y comedor, lo que facilita el acceso a estas fuentes de empleo formal.

Cabe destacar que entre las vacantes ofertadas se encontraban sueldos de hasta 50 mil pesos mensuales para gerencias de calidad y otros puestos en las áreas de costos. La oferta fue muy variada, con oportunidades para todas las áreas laborales.

La Secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, destacó la presencia en el evento protocolario de los líderes de las cámaras empresariales y de los principales sindicatos, y mencionó que este evento fue posible gracias a la gran coordinación y diálogo que se mantiene con todos los actores del sector productivo.

“Pudimos realizar este evento con las más de 2,100 vacantes gracias a la solidaridad de los empresarios, de las cámaras, de los sindicatos y de las áreas de fomento económico de los municipios de la región. Todos trabajamos de manera coordinada para poder traer una gran oferta de empleo a este evento y que los trabajadores puedan acceder a más oportunidades de trabajo”, mencionó Nazira Zogbi.

El evento dio inicio desde las 9:00 horas en el Centro de Convenciones Canacintra y, gracias a la gran respuesta, empresas contrataron servicios de transportación para trasladar a los buscadores de empleo a las plantas y continuar de manera acelerada el proceso de contratación.

La Secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, destacó que esta feria representa un paso decisivo en la estrategia laboral impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ya que por primera vez se integran en una bolsa de trabajo unificada las ofertas de empleo provenientes de cámaras empresariales, municipios y empresas instaladas en el estado, lo que multiplica las oportunidades de vinculación y fortalece el acceso a empleos de calidad.

“Con esta suma de esfuerzos logramos potencializar las oportunidades de empleo formal y acercar a los buscadores de trabajo a las empresas que requieren talento para seguir creciendo en Coahuila”, señaló Zogbi Castro.

La Secretaria del Trabajo recordó que en 2025 se realizaron 20 Ferias de Empleo en todas las regiones del estado, y que este año se continuará con un calendario dinámico de eventos que respondan a las necesidades del sector productivo y de la sociedad.

Asimismo, subrayó que contar con un empleo formal significa acceso a prestaciones de ley, seguridad social, servicios de salud e ingresos estables, lo que se traduce en mejores condiciones de vida para las familias y en un mayor desarrollo económico para la entidad.

Con esta primera feria del año, Coahuila reafirma su compromiso de mantener un mercado laboral activo y competitivo que ayude a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.