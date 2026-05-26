CAIF BRINDAN ATENCIÓN EMOCIONAL Y ORIENTACIÓN FAMILIAR EN DISTINTAS REGIONES DE COAHUILA

Saltillo, Coah.- A través de los Centros de Atención e Integración Familiar (CAIF), el DIF Coahuila ofrece servicios de salud orientados en la atención psicológica y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y personas adultas en distintas regiones del estado.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que en los CAIF se realiza un esfuerzo permanente por fortalecer a las familias y generar entornos de bienestar emocional y social.

“Cada familia merece contar con espacios de orientación, escucha y acompañamiento profesional, porque el bienestar de las familias es fundamental para construir comunidades más fuertes y solidarias”, expresó

Actualmente se cuenta con 33 CAIF y un Centro de Convivencias Familiares, donde se brinda atención mediante terapias, orientación especializada y actividades dirigidas al bienestar emocional y la convivencia familiar.

Entre los servicios disponibles se encuentran atención psicológica individual, familiar y de pareja; talleres para madres, padres y cuidadores; acompañamiento emocional; orientación en problemáticas psicosociales, así como actividades preventivas y formativas.

Asimismo, el Centro de Convivencias Familiares lleva a cabo convivencias supervisadas ordenadas por autoridades judiciales, con acompañamiento profesional y atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.

Los espacios CAIF atienden situaciones relacionadas con conflictos familiares, crisis emocionales y otras problemáticas sociales, mediante atención profesional y multidisciplinaria.

Para más información sobre servicios y ubicaciones, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844 438 7373 extensión 4525 o acudir a las oficinas del DIF Coahuila o los regionales.