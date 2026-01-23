Lleva Luz Elena brigadas de servicios en colonias de su distrito

Saltillo, Coahuila, 22 de enero de 2026.- Como parte de su trabajo permanente de cercanía con la gente y atención directa en territorio, la diputada Luz Elena Morales Núñez encabezó la Brigada “Gracias a Ti” en la colonia Oceanía de Saltillo, donde se brindaron servicios gratuitos a familias de este sector.

Durante la jornada, las y los vecinos tuvieron acceso a consultas médicas, atención psicológica y jurídica, servicios dentales con especialidad en pediatría y ortodoncia, así como entrega de lentes, corte de cabello, aplicación de uñas y gelish, entre otros apoyos enfocados al bienestar de la ciudadanía, logrando beneficiar a más de 90 familias con estos servicios.

La brigada tuvo como objetivo acercar servicios básicos de salud y atención integral a la población, dando respuesta directa a algunas de las principales necesidades de la colonia y fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud.

Luz Elena Morales destacó que este tipo de acciones forman parte de una labor constante en su distrito, basada en escuchar a la ciudadanía y llevar soluciones concretas hasta las colonias, como complemento al trabajo legislativo que se realiza desde el Congreso del Estado.

“Estar en territorio nos permite conocer de primera mano las necesidades de las familias y responder con acciones que impacten positivamente en su vida diaria”, señaló.

Con estas brigadas, la diputada reafirma su compromiso de mantener un trabajo cercano, humano y permanente, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y atendiendo de manera directa a quienes más lo necesitan.