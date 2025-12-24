LLEVA DIF COAHUILA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES RURALES

Fortalece cercanía y lleva apoyos a las familias del área rural

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de atender de manera directa a la población más vulnerable de las zonas rurales y fortalecer el bienestar de las familias coahuilenses, el DIF Coahuila llevó a cabo una gira de trabajo en ejidos de los municipios de Francisco I. Madero y Arteaga, donde se realizó la entrega de diversos apoyos sociales y se impulsaron acciones comunitarias con un enfoque solidario, participativo y humano.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que estas acciones reflejan la visión cercana, sensible y de territorio del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado una forma de gobernar basada en el contacto directo con la gente y la atención a las necesidades reales de cada comunidad.

“Para el gobernador Manolo Jiménez es fundamental mantener una cercanía permanente con las familias de todo Coahuila, especialmente con quienes viven en comunidades rurales. Escucharles, acompañarles y llevar apoyos hasta sus localidades es una muestra clara de su compromiso con un estado más justo, solidario y humano”, expresó

Durante esta jornada se visitaron los ejidos San Isidro, Trinidad, 18 de Marzo, San Antonio de las Alazanas y La Biznaga, beneficiando a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, quienes recibieron apoyos alimentarios, cobijas, colchones, bolos, juguetes y piñatas.

Además, se llevaron a cabo posadas comunitarias y diversas actividades recreativas que pudieron disfrutarse en familia, fortaleciendo la convivencia, la unión y el sentido de comunidad entre las y los habitantes, especialmente en el marco de las celebraciones decembrinas.

Estas acciones permitieron no solo brindar apoyos materiales, sino también generar espacios de cercanía, diálogo y convivencia, promoviendo valores como la solidaridad, la empatía y el acompañamiento comunitario, fundamentales para el bienestar social y la cohesión familiar.

La realización de esta gira fue posible gracias al trabajo coordinado del DIF Coahuila, asociaciones civiles como Fortalezcamos Familias, Un Juguete Una Sonrisa, CMIC Laguna, Manitas que abrigan yClub Saraperos de Saltillo, así como al respaldo del gobierno municipal, sumando esfuerzos para llevar apoyos integrales y atención directa a quienes más lo necesitan, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso.

Como parte de esta jornada de atención integral, en San Antonio de las Alazanas se llevó a cabo el Mercadito Pa’ Delante, un programa que promueve la descacharrización de los hogares y fomenta la cultura del reciclaje, al tiempo que impulsa la participación comunitaria y el cuidado del medio ambiente.

A través de este esquema, las familias intercambian material reciclable por productos de primera necesidad, generando beneficios directos para su economía familiar.

A la fecha, el programa Mercaditos Pa’ Delante ha logrado resultados significativos en todo el estado, con la realización de 39 mercaditos, beneficiando a más de 4 mil familias y recolectando más de 108 toneladas de chatarra, las cuales han sido canjeadas por insumos alimentarios, artículos de abarrotes, productos de limpieza, higiene personal y juguetes, consolidándose como una estrategia de impacto social y ambiental.

Con estas acciones, el DIF Coahuila refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano con la sociedad y las comunidades, fortaleciendo la atención directa, la participación ciudadana y el bienestar integral de las familias, llevando programas, apoyos y espacios de convivencia a cada rincón del estado, con sensibilidad social y responsabilidad institucional.