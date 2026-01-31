Liberado el periodista Don Lemon, detenido por cubrir protestas contra el ICE en Minnesota: “No me callarán”

(EUROPA PRESS) –

El conocido periodista Don Lemon, detenido este viernes por cubrir unas protestas en los alrededores y dentro de una iglesia en Saint Paul, en el estado Minnesota, en la que un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejerce de pastor religioso, ha sido puesto en libertad: “He dedicado toda mi carrera a cubrir las noticias. No voy a parar ahora”, ha asegurado.

Así lo ha reivindicado el periodista tras su puesta en libertad durante una breve comparecencia en la que ha defendido que “no hay momento más importante que este preciso instante para unos medios de comunicación libres e independientes que sacan a la luz la verdad y exigen responsabilidades a los que están en el poder”.

Así las cosas, ha reiterado su intención de “no parar nunca” de dar cobertura a acontecimientos como los que han propiciado su detención y se ha posicionado del lado de los “innumerables periodistas que hacen lo mismo” que él.

“Estoy con todos ellos y no me callarán”, ha advertido Don Lemon, recordando que “la Primera Enmienda de la Constitución protege (el) trabajo” que ha estado haciendo “durante los últimos 30 años”, “cubrir las noticias”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció por la mañana de la detención, que se había llevado a cabo este viernes “temprano”. Además de Lemon, otras tres personas más fueron detenidas, incluida la también periodista Georgia Fort, todas ellas “en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota”.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó más tarde que Lemon había sido acusado de “delitos federales contra los derechos civiles”, concretamente por conspiración e interferir con los derechos de otra persona consagrados en la Primera Enmienda, según la cadena NBC News.

El periodista fue detenido en Los Angeles, donde se encontraba para cubrir la entrega de los premios Grammy, según su abogado, Abbe Lowell, quien ha tildado el suceso de “ataque sin precedentes a la Primera Enmienda” y de “intento de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta” la Administración del presidente Donald Trump.