En un acto lleno de respaldo político y calidez humana, Laura Luz Pérez Castro agradeció públicamente su nombramiento como nueva presidenta del Comité Municipal del PRI en San Juan de Sabinas, cargo que asume con firme compromiso, responsabilidad y profundo sentido de gratitud.

Durante su mensaje, la nueva dirigente reconoció la confianza depositada por las autoridades del partido a nivel estatal y municipal, haciendo mención especial del Gobernador de Coahuila, el Ing. Manolo Jiménez Salinas; al presidente estatal del partido, Carlos Robles, y de los secretarios estatales del tricolor.

Enviado un agradecimiento especial al 1er priista Manolo Jiménez, a través del conducto del presidente Estatal, “asumo este reto con responsabilidad, compromiso y gratitud”, afirmó.

Asimismo, dirigió un reconocimiento al primer priísta del municipio, el alcalde Óscar Ríos Ramírez, por su constante apoyo y respaldo institucional, destacando el papel clave que ha desempeñado en la consolidación del PRI en San Juan de Sabinas.

De igual Mera Laura Pérez agradeció el apoyo al Delegado regional, Francisco Tobías, por su incasable trabajo político y cercano a la militancia, en la Región Carbonífera y en especial el de san Juan de Sabinas.

Pérez Castro también destacó el trabajo de quienes integran el equipo de activismo territorial del PRI en Coahuila encabezado por Gabriel Elizondo Pérez, Consejero Politico Estatal.

Del mismo modo, reconoció a los dirigentes de los distintos sectores y organismos del partido, cuya labor ha sido clave para sostener el trabajo en las colonias y comunidades:

Iván Terashima, presidente Estatal de la Red de Jóvenes

Prof, Fernando Mondragón – Dirigente Regional de CNOP

Mtra. Fide, de Movimiento Territorial• Flor Valdez, de ONMPRI• Julio Olivo, de CTM

Enrique Zapata Reyes, de la Red de Jóvenes

Romeo Sandoval Méndez, de Alianza Juvenil

Ramiro Portales, de CNC

Gaby Sifuentes, de IRH

“Cada uno de ellos aporta fortaleza y compromiso a las acciones del partido, gracias por su respaldo y por ser parte de esta nueva etapa”, expresó.

Durante el evento, se contó con la presencia de ex alcaldes, diputados y ex diputados, ex presidentes del partido, empresarios y representantes de la sociedad civil, quienes acudieron a brindar su respaldo a la nueva dirigencia, entre ellos el actual Diputado de Distrito Sergio Zenón, Julio Long ex alcalde, Chachis Boone ex diputada resaltó el apoyo incondicional de Elizabeth Gutiérrez Salinas, empresaria y de Cesar Fruto empresario y ex presidente de partido, la Mtra Malú Rodríguez y con ellos gran cantidad de lideres, y amigos de la sociedad civil.

El Lic. Eladio Romero, notario Publio dio fe del acto protocolario de este Concejo político municipal.

Finalmente, Laura Luz Pérez presentó al equipo de secretarios que integrarán el Comité Municipal 2025–2028, el cual está conformado, dijo, por mujeres y hombres comprometidos con el trabajo territorial y con los principios del priismo.

“Este comité será cercano a la militancia y fiel al compromiso de servir con lealtad, disciplina y vocación social, es tiempo de las mujeres, pero también del compromiso real con la gente, venimos a construir un proyecto de confianza ciudadana”, afirmó la nueva dirigente.