ESPECIAL.- A la par de un nuevo lanzamiento musical, “Tiburones”, Ricky Martin levantó la voz para pedir la renuncia de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por el mal trabajo que las autoridades han realizado después de los recientes temblores que azotaron a la isla.

“Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, soy Ricky Martin. Hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días, hay niños, niñas, mujeres, hombres… literalmente viviendo en la calle, durmiendo en el piso, sin un techo, sin estabilidad porque nada avanza, porque nada se concreta, hombres, mujeres, voluntarios del tercer sector, la empresa privada, ellos están haciendo el trabajo que ustedes está obligada hacer”, señaló el cantante, quien además exigió mayor transparencia en la información.

“A diario me llega información de gente con mucha credibilidad que me dice que usted no tiene el control del pueblo y que usted no es lo suficientemente honesta con nosotros”, agregó. “Los campamentos siguen ahí, los alcaldes siguen ahí, nuestra gente sigue sin un techo durmiendo en el piso, para colmo usted hoy convoca a los medios para que la acompañen y le tiran fotos con los damnificados, pero los medios no le pueden hacer ningún tipo de pregunta. Cómo usted pretende que nosotros vamos a reaccionar si lo único que queremos es transparencia e información, tenemos preguntas quien nos las va a contestar”.

Indignado, Ricky Martin expresó de manera contundente la renuncia inmediata de la gobernadora.

“Entonces lamentablemente la reforma que yo pienso, es que no existen mecanismos jurídicos inmediatos para que usted se largue y todo su equipo y paguen por todo que nos están haciendo sufrir”, aseguró. Por último, el puertorriqueño lanzó una advertencia a la gobernante.

“Pero tengo buenas noticias: en el mes de noviembre vienen las elecciones y yo estoy seguro, seguro que el pueblo se revelará más que nunca. Por eso gobernadora por eso renuncia es más un acto de conciencia, pero para nuestro país sería un acto de justicia fuera onda”, destacó.

Llega ‘Tiburones’

Ricky Martin estrenó mundialmente este jueves su nueva canción “Tiburones”, el video fue realizado el pasado mes de diciembre en Puerto Rico y representa una apelación a la unión entre las personas para ser más fuertes, con amor, y sobre todo aceptación.

“Tiburones es una historia con la que mucha gente se va a identificar. Lo que he querido hacer es lograr una historia más universal y por eso quise venir a Puerto Rico. Tanto el tema como el video representan todas las miradas, todas las caras, como cuando nos unimos como pueblo”, exclamó el artista.

La melodía fue compuesta por Pablo Preciado y Socar Hernández bajo la producción de Julio Reyes Copello, contando también con la participación de Kacho López para dirigir el video.

El sencillo formará parte del nuevo albúm de estudio de Ricky Martin, quien planea estrenarlo este año, sin embargo, se desconoce la fecha del lanzamiento.