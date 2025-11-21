LA XI REGIÓN MILITAR LLENA DE MÚSICA EL CXV ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de noviembre de 2025.– En el marco del CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, y como parte de la coordinación entre el Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Banda de Música de la XI Región Militar ofrecerá un concierto especial alusivo a esta fecha histórica.

El evento se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Paseo Capital de la ciudad de Saltillo.

Durante la presentación, más de 25 músicos en escena interpretarán piezas emblemáticas relacionadas con la Revolución Mexicana, brindando a las familias asistentes una experiencia cultural y musical para honrar uno de los capítulos más significativos de la historia nacional.

Se invita a la ciudadanía a disfrutar de este encuentro artístico que promueve la memoria histórica y fortalece los lazos de colaboración institucional.