LA DANZA INICIA DESDE LA INFANCIA: LA EDEC ABRE INSCRIPCIONES A LA CLASE DE PRE BALLET

Saltillo Coah.- Con el objetivo de impulsar la formación artística desde edades tempranas y captar el talento de niñas y niños de la comunidad, la Escuela de Danza del Estado de Coahuila (EDEC) invita a integrarse a la clase de Iniciación a la Danza (Pre Ballet), cuyas inscripciones estarán abiertas a partir del 7 de enero de 2026.

Al respecto, la secretaria de Cultura del Estado, Lic. Esther Quintana, destacó la relevancia de acercar a la niñez al arte como parte de su desarrollo integral: “En la Escuela de Danza del Estado de Coahuila creemos que el arte transforma, educa y fortalece valores. A través del pre ballet brindamos a niñas y niños un primer acercamiento a la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo, en un entorno lúdico y formativo que siembra las bases para su crecimiento personal y artístico”.

La titular de cultura estatal agradeció al gobernador del estado Manolo Jiménez su respaldo permanente a la cultura y las artes, que nos permite seguir generando espacios de formación y acercamiento a la danza para las familias coahuilenses.

La clase de Pre Ballet está dirigida a niñas y niños de 6 a 8 años y se enfoca en el fortalecimiento físico, la alineación corporal, la lateralidad y el desarrollo de habilidades básicas que, en una etapa posterior, les permitirán integrarse a las clases formativas de ballet clásico, a través de secuencias y dinámicas lúdicas acordes a su edad.

Las actividades darán inicio en enero de 2026; las clases se impartirán los martes, jueves y viernes, en un horario de 17:00 a 18:15 horas.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 84 44 10 59 27, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.